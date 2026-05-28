Nhà phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam huy động vốn hơn 3.500 tỷ đồng

Một trạm sạc xe điện của Tasco tại Hà Nội. Ảnh: Nhàn Nguyễn.

Theo phương án phát hành, Tasco sẽ chào bán trái phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30:1, tức cổ đông sở hữu 30 cổ phiếu được quyền mua 1 trái phiếu. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 5 năm và không có tài sản bảo đảm.

Lãi suất áp dụng cố định 10%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ sau được xác định bằng lãi suất tiền gửi 12 tháng của Vietcombank cộng biên độ 3,5%/năm. Trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với tỷ lệ 1:10, tương ứng giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của lô trái phiếu HUT426001 là cam kết bắt buộc chuyển đổi. Vào ngày đáo hạn (sau 5 năm), toàn bộ số trái phiếu chưa chuyển đổi sẽ bắt buộc phải đổi sang cổ phiếu phổ thông, đồng nghĩa với việc Tasco sẽ không phải chịu áp lực hoàn trả tiền gốc bằng tiền mặt khi đến hạn.

Theo kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành mới, Tasco dự kiến dành rót 1.360 tỷ đồng tăng vốn cho Công ty TNHH Tasco Land (mảng bất động sản), rót 1.200 tỷ đồng tăng vốn cho Công ty TNHH Tasco Investment (pháp nhân đầu tư vừa trở thành công ty mẹ của DNP Holding).

Bên cạnh đó, công ty dành cho đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm (500 tỷ đồng), dành để đối ứng cho siêu dự án mở rộng tuyến cao tốc TP. HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận (dự án có tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng mà Tasco được chỉ định tham gia).

Ngoài ra, Tasco còn dành cho phát triển dự án bất động sản (500 tỷ đồng), trong đó góp vốn triển khai xây dựng dự án khu nhà ở đô thị tại phố Anh Dũng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ (tên thương mại là Việt Trì Legacy Lakeside).

Quyết định phát hành trái phiếu bắt buộc chuyển đổi trị giá hơn 3.500 tỷ đồng được giới phân tích đánh giá là một bước đi "giải vây" hợp lý cho cấu trúc tài chính hiện tại của Tasco.

Sau giai đoạn liên tục M&A mở rộng quy mô từ phân phối ô tô (Tasco Auto), thu phí không dừng (VETC) cho đến thâu tóm DNP Holding, quy mô tài sản và doanh thu của Tasco đã “phình to” (tổng tài sản đạt hơn 53.200 tỷ đồng). Tuy nhiên, đi kèm với đó là áp lực nợ vay không hề nhỏ.

Tính đến cuối Quý 1, tổng nợ phải trả của Tasco vượt mức 35.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng nợ vay và thuê tài chính chiếm đến hơn 22.600 tỷ đồng (tương đương 64% tổng nợ). Chi phí lãi vay lớn đang là áp lực trực tiếp “bào mòn” dòng tiền của doanh nghiệp này. Chi phí tài chính lớn đòi hỏi các mảng kinh doanh mới phải sinh lời nhanh để gánh lãi vay.

Mặc dù vậy, hoạt động cốt lõi của Tasco vẫn ghi nhận những tín hiệu cải thiện về hiệu quả. Kết quả kinh doanh Quý 1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 53,86 tỷ đồng, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cũng được nâng lên mức 11,2%.

Tasco đang phân phối các mẫu xe của hãng Lynk & Co tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Nhàn Nguyễn.

Việc giữ được lượng tiền mặt và tiền gửi dồi dào trên 4.100 tỷ đồng cùng với việc lên phương án huy động vốn dài hạn (5 năm) không áp lực hoàn gốc bằng tiền mặt như trái phiếu HUT426001 sẽ giúp cấu trúc vốn của Tasco trở nên an toàn hơn để hoạt động lâu dài với các dự án lớn.

Công ty Cổ phần Tasco ban đầu được biết đến là một doanh nghiệp xây dựng hạ tầng thuần túy tại miền Bắc (thành lập từ năm 1971). Tuy nhiên, sau làn sóng tái cấu trúc mạnh, Tasco hiện đã trở thành một tập đoàn đa ngành quy mô lớn với chiến lược tập trung vào hệ sinh thái "Cơ sở hạ tầng và Dịch vụ ô tô" tại Việt Nam.

Hệ sinh thái hiện tại của Tasco được vận hành dựa trên 3 trụ cột chiến lược chính:

Dịch vụ Ô tô và Phân phối xe (Tasco Auto): Đây là mảng tăng trưởng doanh thu lớn nhất của tập đoàn sau khi sáp nhập thành công SVC Holdings (“ông lớn” phân phối ô tô tại Việt Nam). Tasco Auto hiện nắm giữ hơn 13,5% thị phần xe mới toàn quốc, vận hành chuỗi đại lý trải dài từ Bắc vào Nam với các thương hiệu lớn như Toyota, Ford, Mitsubishi, Volvo, và thương hiệu xe điện cao cấp Lynk & Co. Tasco đã hoàn tất thương vụ hoán đổi cổ phiếu lớn để sở hữu 100% SVC Holdings vào năm 2023. Bước đi này giúp doanh thu của tập đoàn tăng vọt lên mức hàng chục nghìn tỷ đồng, trực tiếp đưa Tasco trở thành nhà phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam, sở hữu mạng lưới gần 90 showroom trên toàn quốc.

Hạ tầng giao thông và Thu phí thông minh (VETC): Tasco là đơn vị tiên phong và lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực thu phí không dừng (ETC). Công ty quản lý hàng loạt trạm BOT huyết mạch và hệ thống phần mềm VETC đang phục vụ phần lớn lượng xe ô tô lưu thông trên cả nước.

Bất động sản và Nghỉ dưỡng (Tasco Land): Tập trung khai thác các quỹ đất lớn sẵn có từ các dự án BT trước đây và các khu đất vàng từ hệ sinh thái sáp nhập. Các dự án nổi bật bao gồm các khu đô thị tại Hà Nội và chuỗi Resort nghỉ dưỡng cao cấp (như khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Van Bay thông qua công ty thành viên Savico).