Lộ trình thăng tiến của Chủ tịch HĐQT và Kế toán trưởng PECC2 vừa bị khởi tố

Chủ tịch Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Lý đều gắn bó với PECC2 khoảng 3 thập kỷ.

Ngày 21/5, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2 - Mã: TV2) công bố thông tin bất thường liên quan đến việc Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Lý đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố khi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) cùng các đơn vị liên quan.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, ông Nguyễn Chơn Hùng sinh năm 1970, quê Quảng Trị, có trình độ Kỹ sư cơ khí Năng lượng và Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Chơn Hùng có gần 30 năm gắn bó với PECC2. Ông bắt đầu công tác tại doanh nghiệp từ tháng 1/1996 với vai trò kỹ sư tại Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân trong hơn 10 năm.

Từ tháng 6/2006 đến tháng 6/2022, người này lần lượt nắm giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng Thiết kế Nhiệt điện; Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân.

Từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2015, ông Nguyễn Chơn Hùng trở thành Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PECC2.

Từ tháng 4/2015 đến 6/2020, ông giữ vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PECC2. Và đến giữa năm 2022, ông Nguyễn Chơn Hùng chỉ đảm nhiệm chức vụ cao nhất là Chủ tịch HĐQT PECC2.

Theo báo cáo quản trị, tại cuối năm 2025, cá nhân ông Nguyễn Chơn Hùng sở hữu 211.295 cổ phiếu TV2, tương ứng tỷ lệ 0,31% vốn của PECC2. Ngoài ra, vợ của ông Hùng – bà Trần Thị Lam Phương đang giữ vai trò là Chuyên viên tại công ty 755.248 cổ phiếu TV2, tương đương 1,12% vốn.

Trong khi đó, người con trai là Nguyễn Triệu Hải cũng sở hữu 0,06% vốn tại PECC2, tức khoảng 41.736 cổ phần.

Như vậy tổng cộng gia đình ông Nguyễn Chơn Hùng nắm tổng cộng hơn 1 triệu cổ phiếu TV2, tương đương 1,49% vốn cổ phần công ty.

Tạm tính giá cổ phiếu TV2 chốt phiên 21/5 là 31.950 đồng/cp, ước tính khối tài sản của gia đình vị Chủ tịch Nguyễn Chơn Hùng ở mức hơn 32 tỷ đồng.

Ngoài việc nắm giữ 0,31% tại PECC2, cá nhân ông Nguyễn Chơn Hùng còn đang đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng tỷ lệ 20,53%.

Còn bà Bùi Thị Ngọc Lý có trình độ chuyên môn là Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Bà Lý đã đảm nhiệm chức Kế toán trưởng công ty từ cuối năm 2016 đến nay, tức gần tròn 1 thập kỷ.

Trước đó, bà gia nhập vào PECC2 từ năm 1997 với vai trò là Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán.

Từ tháng 8/2003 đến 12/2016, bà Lý lần lượt nắm giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán; Kế toán trưởng Chi nhánh Khảo sát và Xây dựng; Trưởng phòng Tài chính – Kế toán PECC2.

Cuối năm 2025, cá nhân bà Lý sở hữu 25.345 cổ phiếu TV2, tương đương 0,04% cổ phần công ty.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, ông Nguyễn Chơn Hùng nhận thu nhập hơn 1 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước. Bà Bùi Thị Ngọc Lý có thu nhập khoảng 540 triệu đồng, tăng 37% so với năm 2024.

Như vậy tính bình quân, Chủ tịch Nguyễn Chơn Hùng nhận mức thu nhập 83 triệu đồng/tháng, còn Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Lý mỗi tháng nhận về 45 triệu đồng.