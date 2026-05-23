Ngành ô tô đối mặt khủng hoảng thiếu chip nhớ do làn sóng đầu tư hạ tầng AI

Cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu đang lan rộng từ máy tính, điện thoại thông minh cho tới ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Tình trạng này đẩy các tập đoàn xe hơi vào thế kẹt khi họ vốn đã kiệt quệ vì cuộc chiến giá cả kéo dài và biên lợi nhuận mỏng. Ban lãnh đạo các hãng xe lớn như Xpeng hay Xiaomi đều đồng loạt lên tiếng về áp lực chi phí linh kiện tăng vọt, khiến họ không thể giảm giá sâu hay đưa ra các gói ưu đãi tài chính hấp dẫn cho người tiêu dùng.

Chip nhớ đóng vai trò cốt lõi trong các dòng xe thông minh để vận hành hệ thống điều khiển giọng nói và xử lý dữ liệu tự lái thời gian thực. Tuy nhiên, cơn sốt trí tuệ nhân tạo đã khiến các nhà sản xuất bán dẫn hàng đầu như Samsung, SK Hynix và Micron tập trung phần lớn năng lực sản xuất cho dòng chip nhớ băng thông cao phục vụ các trung tâm dữ liệu, bỏ lại ngành ô tô với sự khan hiếm nghiêm trọng và giá bán tăng vọt.

Sự thiếu hụt bộ nhớ DRAM và NAND này diễn ra vào đúng thời điểm cấu trúc xe hơi ngày càng phức tạp do các quy định an toàn nghiêm ngặt mới từ Liên minh Châu Âu, vốn bắt buộc các phương tiện phải tích hợp hàng loạt hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến.

Một chiếc xe điện thông minh trung bình hiện nay cần tới hàng trăm gigabyte bộ nhớ để chạy hàng triệu dòng mã nguồn. Khi giá chip nhớ tăng gần gấp đôi mỗi quý, chi phí sản xuất một chiếc xe điện cao cấp bị đội lên thêm hàng trăm USD. Các chuyên gia phân tích nhận định cuộc khủng hoảng này khác biệt hoàn toàn so với giai đoạn đại dịch trước đây khi nó phản ánh một sự dịch chuyển mang tính cấu trúc của thị trường công nghệ. Ngành ô tô chỉ chiếm khoảng 10% thị phần bán dẫn toàn cầu nên không có đủ quyền lực tài chính để thay đổi thứ tự ưu tiên cung ứng của các nhà máy sản xuất chip.

Để thích ứng với thực tế khắc nghiệt này, các hãng xe buộc phải điều chỉnh lại chiến lược. Một số thương hiệu lớn như BYD hay Changan đã phải chủ động tăng giá bán xe để bù đắp chi phí phần cứng. Trong khi phân khúc xe sang có thể hấp thu mức tăng giá này, các dòng xe phổ thông sẽ phải hạ cấp hệ thống giải trí bằng cách chuyển sang sử dụng các thiết bị kết nối với điện thoại thông minh nhằm tiết kiệm chi phí.

Thị trường được dự báo sẽ khó có thể hạ nhiệt trước năm 2027 khi các gã khổng lồ công nghệ vẫn liên tục đổ hàng trăm tỷ USD để thâu tóm nguồn cung chip nhớ cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo.