Giá xăng dầu giảm, mỗi lít rẻ hơn 1.000 đồng

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều nay khiến người dân bớt áp lực mỗi khi đi đổ nhiên liệu.

Chiều 28/5, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 1.395 đồng xuống 24.154 đồng/lít. E5 RON 92 giảm 1.082 đồng/lít đồng về 23.258 đồng.

Dầu diesel được điều chỉnh giảm 1.110 đồng/lít xuống 27.651 đồng. Dầu mazut giảm 1.041 đồng/kg về 20.442 đồng.

Giá xăng, dầu sau điều chỉnh. Đơn vị tính là đồng/lít hoặc kg.

Ở kỳ điều hành này, nhà chức trách quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước). Cụ thể, cụ thể trích lập với dầu diesel và mazut lần lượt là 300 đồng, 700 đồng cho mỗi lít hoặc kg, xăng sinh học là 500 đồng/lít, xăng không chì là 700 đồng/lít.

Một thông tin liên quan đến xăng là từ 1/6, xăng E10 RON 95-III sẽ được bán rộng rãi, thay thế xăng khoáng RON 95-III trên thị trường. Còn xăng E5 RON 92 tiếp tục được bán tới cuối 2030.

Theo Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học không phải là quyết định mang tính áp đặt hay hạn chế quyền lựa chọn của người dân.

Chủ trương này xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính

Trong giai đoạn trước đây, Việt Nam đã áp dụng song song cả xăng khoáng và xăng sinh học để người dân có thời gian làm quen, thị trường có điều kiện thích nghi, doanh nghiệp từng bước hoàn thiện hạ tầng phân phối, kỹ thuật và nguồn cung.

Tuy nhiên, thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy nếu duy trì đồng thời quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài sẽ phát sinh nhiều bất cập như tăng chi phí logistics, tồn chứa, phân phối; gây khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ; đồng thời làm giảm hiệu quả của chính sách chuyển đổi năng lượng xanh.

Ông Tân cho biết xăng sinh học E10 đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay. Vì vậy, việc sử dụng xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải mà còn giúp giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu sinh học trong nước, tạo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh lộ trình chuyển đổi được xây dựng theo hướng từng bước, có đánh giá tác động kỹ lưỡng, không thực hiện đột ngột. Trong quá trình triển khai, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp để bảo đảm nguồn cung ổn định, chất lượng nhiên liệu, quyền lợi người tiêu dùng. Bộ cũng sẽ tiếp tục cung cấp thêm các thông tin minh bạch để người dân yên tâm sử dụng.

