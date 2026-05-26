Lý do The Sentosa là dự án căn hộ dễ cho thuê nhất tại Thanh Hóa

Sở hữu gần 20 tiện ích phong cách nghỉ dưỡng Singapore cùng tổ hợp thương mại 5 tầng ngay khối đế và vị trí tại giao điểm hai đại lộ huyết mạch, The Sentosa (Vinhomes Star City) đang được nhiều nhà đầu tư đánh giá là dự án có tiềm năng khai thác cho thuê tốt bậc nhất Thanh Hóa.

Không gian sống tích hợp nghỉ dưỡng: Xu hướng được khách thuê trẻ săn đón

Anh Hoàng Xuân Đức (41 tuổi, chủ một doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Hà Nội) đang sở hữu 2 căn hộ cho thuê tại Thanh Hóa và vừa ký hợp đồng mua thêm 2 căn khác tại khu The Sentosa, Vinhomes Star City.

"Thanh Hóa hiện có khoảng 14 khu công nghiệp lớn, trong đó Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Lễ Môn thu hút hàng chục nghìn quản lý, chuyên gia và nhân sự văn phòng từ các tỉnh khác đến làm việc. Đây là nhóm khách thuê có thu nhập từ 25-50 triệu/tháng, sẵn sàng chi trả cho chất lượng sống nhưng lại đang thiếu lựa chọn xứng tầm. Theo đó, The Sentosa là sản phẩm hoàn hảo để thu hút nhóm khách thuê VIP này", anh Đức chia sẻ.

The Sentosa mang phong cách Singapore, nằm trong lòng khu đô thị đáng sống nhất xứ Thanh

Nhận định của anh Đức trùng khớp với khảo sát mới của Batdongsan.com.vn về xu hướng người mua và thuê nhà tại các đô thị lớn: 81% người được hỏi xếp yếu tố tốt cho sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, 40% đề cao sự tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày. Đây cũng là lý do các dự án sở hữu hệ tiện ích nội khu đa dạng với hồ bơi, phòng gym, không gian cộng đồng và khu vui chơi trẻ em… luôn duy trì sức hút vượt trội trên thị trường.

Tại The Sentosa, hệ sinh thái tiện ích được thiết kế đúng "gu" của tệp khách hàng trẻ, với tổ hợp hồ bơi nhiệt đới Sentosa Oasis Pool gần 700m², công viên vườn trên mây The Canopy Garden gần 1.000m², đi cùng hệ thống phòng golf 3D, gym, yoga, game - bố trí riêng tại mỗi tòa S1, S2, S3. Điểm khác biệt là tổ hợp thương mại Mini Orchard 5 tầng ngay khối đế, nơi cư dân có thể mua sắm, ăn uống, giải trí mà không cần di chuyển ra ngoài khu đô thị.

Gần 20 tiện ích phong cách nghỉ dưỡng giúp The Sentosa chinh phục tệp khách thu nhập cao.

Lợi thế của The Sentosa còn nằm ở thiết kế căn hộ. Với 715 căn phân bổ linh hoạt từ studio 32,4m², 1PN+ 49,9m², 2PN 71,3m² đến 3PN 83,8m², The Sentosa đáp ứng gần như toàn bộ phổ nhu cầu thuê, từ chuyên gia độc thân, cặp đôi trẻ đến các gia đình đông thành viên. Đặc biệt, dòng 1PN+ và 2PN vốn là "ngôi sao" của thị trường, vì được người thuê ưa chuộng và có khả năng thanh khoản tốt, đang chiếm tỷ trọng đáng kể trong giỏ sản phẩm.

Sản phẩm hội tụ đủ lợi thế sinh lời, bài toán dòng tiền nhìn đâu cũng thấy lãi

Một thế mạnh khác được giới đầu tư đánh giá cao ở The Sentosa là vị trí. Dự án toạ lạc tại giao lộ Nguyễn Hoàng - Nam Sông Mã, hai trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Thanh Hóa với Sầm Sơn (15 phút), sân bay Thọ Xuân (45 phút) và Khu kinh tế Nghi Sơn (45 phút). Đây chính là tuyến đường mà dòng chuyên gia, kỹ sư, nhân sự quản lý di chuyển hằng ngày giữa nơi ở và nơi làm việc.

Bà Nguyễn Thị Hương Lan, đại diện một nhóm đầu tư Hà Nội đang khảo sát thị trường Thanh Hóa, nhận định: "Quy luật bất động sản cho thuê luôn đúng ở mọi thị trường: dự án nằm trên trục di chuyển chính của khách hàng mục tiêu sẽ có tỷ lệ lấp đầy cao hơn hẳn so với dự án cùng phân khúc nằm lệch trục. Đây sẽ là thế mạnh dài hạn của The Sentosa."

The Sentosa sở hữu vị trí đắc địa, hệ tiện ích phong phú và chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Đáng chú ý, để mở rộng cơ hội tiếp cận cho khách hàng, Vinhomes đang áp dụng tại The Sentosa một trong những chính sách ưu đãi lãi suất "mạnh tay" nhất thị trường: cố định lãi suất tối đa từ 0-6%/năm trong suốt 60 tháng

"Nhà đầu tư có thể tận dụng dòng vốn giá rẻ để hoàn thiện căn hộ và sớm đưa vào khai thác. Sau đó dùng chính dòng tiền thuê để gối đầu khoản vay. Trong lúc lãi thị trường còn nhiều biến động như hiện nay, mức trần 6%/năm suốt 5 năm là cam kết rất hiếm gặp", anh Đức nhận định.

Với số lượng chỉ 715 căn, sở hữu gần 20 tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng cùng vị trí tại giao lộ hai đại lộ triệu đô, The Sentosa đã hội tụ những yếu tố cốt lõi của một bất động sản dòng tiền hiệu quả. Đi cùng chính sách tài chính ưu việt của Vinhomes, The Sentosa đang nắm gần như toàn bộ lợi thế để trở thành dòng sản phẩm cao tầng hấp dẫn nhất Thanh Hóa thời điểm hiện tại.