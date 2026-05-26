Khu “đất vàng” 1283 Giải Phóng về tay Taseco Land, sắp có tháp căn hộ 27 tầng

Sau khi nắm quyền chi phối Công ty Bao bì Việt Nam, Taseco Land được Hà Nội cho phép chuyển đổi hơn 3.647 m2 đất tại 1283 Giải Phóng để phát triển tổ hợp chung cư 27 tầng.

Hà Nội duyệt chuyển đổi khu “đất vàng”

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam chuyển mục đích sử dụng hơn 3.647 m2 đất tại số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai để triển khai dự án Tòa nhà 1283 Giải Phóng (tên thương mại Lakeview Tower Giai Phong).

Khu đất này trước đây do Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam quản lý, sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp từ năm 2008. Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng, khu đất sẽ được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án bất động sản theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được phê duyệt từ tháng 9/2025.

Theo quyết định của thành phố, chủ đầu tư được sử dụng đất trong thời hạn 50 năm kể từ ngày ký quyết định, trong khi người mua nhà ở sẽ được sử dụng đất ổn định lâu dài.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu doanh nghiệp hoàn tất đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan như tiền sử dụng đất, thuế đất và khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam thành lập tháng 5/1998, có trụ sở chính tại số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Đáng chú ý, vào năm 2022, Taseco Land thông qua công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (Icon4) đã nhận chuyển nhượng toàn bộ 66,27% vốn tại Công ty Bao bì Việt Nam, qua đó trở thành công ty mẹ trực tiếp của doanh nghiệp này.

Theo giới thiệu, dự án 1283 Giải Phóng sẽ được xây dựng với quy mô 27 tầng nổi, 1 tum mái và 3 tầng hầm. Trong đó, tầng 1-3 bố trí dịch vụ, tiện ích và không gian ở; từ tầng 4-27 là khu căn hộ với tổng cộng 340 căn, quy mô dân số khoảng 950 người.

Dự án Lakeview Tower nằm trong danh mục khu đất được triển khai theo cơ chế thí điểm tại Hà Nội theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 12/2025, ông Nguyễn Minh Hải, Phó chủ tịch HĐQT Taseco Land - cho biết dự án 1283 Giải Phóng sở hữu vị trí nằm trong khu vực có nhu cầu nhà ở rất lớn tại Thủ đô, giá bán dự kiến tương tự hoặc cao hơn dự án Long Biên Central.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Taseco Land

Taseco Land tăng tốc mở rộng hiện diện từ Bắc vào Nam



Trong hệ sinh thái Taseco Group, Taseco Land là một trong những trụ cột quan trọng, hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, Taseco Land ghi nhận doanh thu thuần đạt 693 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 156 tỷ đồng, cao gấp 7 lần quý I năm trước.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 11.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.256 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 3,7 lần kết quả thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Tại ĐHĐCĐ Taseco Land thường niên diễn ra cuối tháng 4, Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Thanh cho biết kế hoạch tăng trưởng của công ty không phải mang tính đột biến ngắn hạn mà là kết quả tích lũy quỹ đất và dự án trong nhiều năm qua.

Theo kế hoạch, năm 2027 doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 13.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.000 tỷ đồng. Sang năm 2028, con số này dự kiến tăng lên lần lượt 20.200 tỷ đồng và 5.322 tỷ đồng.

“Năm 2026 chỉ là bước khởi đầu của một giai đoạn tăng trưởng mới”, ông Thanh nhấn mạnh.

Trong năm nay, Taseco Land dự kiến khởi công tới 11 dự án, bao gồm dự án Trung Văn (cao tầng), dự án NOXH Mê Linh, dự án 1283 Giải Phóng, dự án Nam Đôn Lương, dự án nhà máy nước sạch Mộc Bắc, dự án Tam Sơn, dự án Hương Mạc, dự án Nam Sông Cầu, dự án KCN Thuỷ Nguyên, dự án Quán Hàu và dự án Taseco Resort, đồng thời tiếp tục gia tăng mạnh mẽ quỹ đất, tập trung tại các địa phương có nhiều tiềm năng phát triển. Riêng dự án KCN Thuỷ Nguyên đã khởi công vào trung tuần tháng 5.

Đặc biệt, doanh nghiệp cũng đang tăng tốc mở rộng quỹ đất tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Ninh Bình với mục tiêu nâng tổng quỹ đất lên hơn 1.300 ha trong năm 2026.

Song song với đó, doanh nghiệp cũng đang mở rộng vào thị trường phía Nam thông qua việc thành lập Taseco miền Nam cuối năm 2025 và dự kiến ra mắt dự án đầu tiên tại khu vực TP.HCM trong quý III năm nay.

