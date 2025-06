Tasco góp mặt trong danh sách Fortune Southeast Asia 500

Ngày 17/6, Fortune - tạp chí kinh doanh nổi tiếng toàn cầu đã công bố Danh sách 500 doanh nghiệp nổi bật tại Đông Nam Á năm 2025 (The 2025 Southeast Asia 500). Đây là năm thứ hai liên tiếp Fortune công bố danh sách này.

Năm nay, Việt Nam có 76 đại diện, tăng 6 doanh nghiệp so với năm trước, tiếp tục khẳng định sức mạnh và tiềm năng của nền kinh tế trong khu vực. Trong đó, Công ty Cổ phần Tasco (Tasco JSC) gây ấn tượng khi lần đầu tiên có mặt trong danh sách, xếp ở vị trí 234/500.

Tasco lần đầu lọt top Fortune Southest Asia 500.

Tasco là một trong những doanh nghiệp Việt Nam nổi bật trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất khu vực, với mức tăng doanh thu 162% trong kỳ thống kê. Tính riêng trong các doanh nghiệp Việt Nam, Tasco đứng thứ 26 trong số 76 đại diện góp mặt.

Một Đại lý của Tasco Auto tại Hải Phòng.

Một thành viên khác trong hệ thống Tasco là Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) cũng nằm trong danh sách với vị trí 269/500.

Danh sách Fortune Southeast Asia 500 năm nay được xây dựng dựa trên doanh thu trong năm tài chính 2024 và phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của khu vực Đông Nam Á, đặc biệt trong bối cảnh khu vực này đang trở thành điểm đến sản xuất thay thế Trung Quốc do các yếu tố về thuế quan và căng thẳng thương mại.

Năm 2024, Tasco ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 30.249 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 305 tỷ đồng, tăng 441% so với năm trước. Kết quả này chủ yếu đến từ việc tăng trưởng các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là mảng dịch vụ ô tô. Trong năm 2025, Tasco xác định trọng tâm chiến lược là tích hợp theo chiều dọc, kết nối hệ thống One Tasco và đối tác, phục vụ khách hàng trọn vòng đời sản phẩm và dịch vụ với mục tiêu tổng doanh thu 2025 đạt 39.878 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 571 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,8% và 87,2% so với năm trước.