Bộ Công Thương thông tin kết quả đánh giá độ an toàn của xăng E10 đối với động cơ

Bán xăng E10 tại trạm xăng của PVOIL. Ảnh: PVOIL.

Theo Thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được đưa ra thị trường, sử dụng trên toàn quốc.

Bộ Công Thương hôm 26/5 cho biết hiện nay, vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là mức độ an toàn của xăng E10 đối với động cơ phương tiện. Về vấn đề này, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết trong quá trình xây dựng lộ trình nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương đã tiến hành khảo sát, đánh giá về khả năng ảnh hưởng của xăng sinh học E5 và E10 tới hiệu suất hoạt động cũng như tuổi thọ động cơ.

Kết quả đánh giá của các nhà khoa học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Giao thông Vận tải cho thấy, xăng E5 và E10 gần như không có tác động tiêu cực đáng kể đến hiệu suất vận hành cũng như tuổi thọ các chi tiết máy đối với động cơ xăng.

Ở góc độ quản lý thị trường, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý kinh doanh xăng dầu và khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, các phương tiện sản xuất từ năm 2022 trở lại đây về cơ bản đều đáp ứng yêu cầu sử dụng xăng E10 theo các tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4 và Euro 5.

Đối với các phương tiện khác, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm, theo báo cáo của Petrolimex và PV Oil là hai đơn vị đưa xăng E10 ra thị trường từ ngày 1/8/2025, từ khi triển khai xăng sinh học E10 từ tháng 8/2025 đến nay chưa có phản ánh hay kiến nghị nào liên quan tới chất lượng xăng E10 đối với các dòng ô tô và xe máy đang lưu thông trên thị trường. Thực tế này phần nào cho thấy những lo ngại về việc E10 gây hại cho động cơ hiện chưa có cơ sở từ dữ liệu triển khai thực tế.

Petrolimex nâng cấp các hệ thống phối trộn Là doanh nghiệp đầu mối lớn nhất thị trường, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết ngay từ năm 2025, Petrolimex đã chủ động chuẩn bị cho việc sản xuất và kinh doanh xăng E10 trên diện rộng, trong đó đặc biệt chú trọng yếu tố chất lượng nhiên liệu. Doanh nghiệp đã đầu tư nâng cấp các hệ thống phối trộn tự động hóa công suất lớn. Đại diện PVOIL cho biết trước ngày triển khai đồng loạt, các cửa hàng xăng dầu của PVOIL đã hoàn tất việc rà soát lần cuối và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, từ bồn chứa, trụ bơm, đường ống đến thiết bị đo lường. Đồng thời, việc vệ sinh bồn chứa, kiểm tra độ kín và đánh giá khả năng tương thích của thiết bị với xăng E10 đã được thực hiện, nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn trong quá trình kinh doanh.

