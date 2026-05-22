Giá vàng hôm nay giảm hơn 1 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC sáng 22/5 niêm yết ở mức 159,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 21/5.

Sáng 22/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 159,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 21/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 158,9 - 161,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng 21/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với ngày 21/5.

Giá vàng thế giới điều chỉnh

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 22/5 giao dịch ở mức 4.527 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.391 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 144 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua (21/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, tâm lý thận trọng bao trùm toàn bộ thị trường tài chính quốc tế khi giới đầu tư phải liên tục cân đối danh mục trước những tín hiệu trái chiều phát đi từ bàn đàm phán hòa bình Mỹ - Iran, trong bối cảnh bóng ma lạm phát và rủi ro lãi suất vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Tiến trình ngoại giao vùng Vịnh vừa xuất hiện những lực cản mới dù có khởi đầu khá thuận lợi. Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố dự thảo đề xuất mới nhất từ phía Mỹ đã "bù đắp được một phần khoảng cách bất đồng" giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, các báo cáo tình báo rò rỉ cho thấy Lãnh tụ Tối cao Iran đã ra lệnh giữ nguyên toàn bộ kho trữ lượng uranium làm giàu trong phạm vi biên giới quốc gia. Động thái này ngay lập tức đẩy các cuộc thương thảo vào thế bế tắc sâu sắc, bởi việc tháo dỡ hoàn toàn chương trình hạt nhân của Tehran vốn là điều kiện tiên quyết và không thể thỏa hiệp từ phía chính quyền Washington.

Tình hình hải trình huyết mạch càng trở nên phức tạp khi có thông tin Iran đang ráo riết thảo luận với Oman để thiết lập một hệ thống thu phí thường trực, nhằm hợp pháp hóa quyền kiểm soát toàn diện đối với hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz. Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thẳng thừng bác bỏ ý tưởng này và đe dọa tung đòn trừng phạt thứ cấp, rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng vẫn hiển hiện.

Bất chấp chuỗi phiên đi ngang ổn định gần đây nhờ các nỗ lực hoãn binh, mặt bằng giá vàng thế giới hiện đã bốc hơi khoảng 14% giá trị kể từ thời điểm cuộc xung đột vùng Vịnh chính thức bùng nổ. Nguyên nhân cốt lõi do cú sốc giá năng lượng phi mã trước đó đã ngấm sâu và biến tướng thành áp lực lạm phát diện rộng, buộc các ngân hàng trung ương lớn — dẫn đầu là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) — phải duy trì lập trường "diều hâu" cứng rắn với kịch bản sẵn sàng tăng lãi suất dự phòng vào tháng 12 tới.

Giá Bitcoin giảm 0,3%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (22/05), giá Bitcoin ghi nhận nhịp điều chỉnh nhẹ sau chuỗi ngày hồi phục ngắn hạn, dao động quanh ngưỡng 77.531 USD/BTC, giảm 0,3% trong 24 giờ qua. Đà chững lại của tài sản số xuất hiện ngay khi tiến trình ngoại giao giữa Mỹ và Iran vấp phải những vấn đề mới.

So với mức giá của 7 ngày trước (80.690 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức sụt giảm 3,9%. Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất sụt giảm ở mức 1% so với mức ghi nhận một tháng trước (78.307 USD/BTC). Việc biên độ thặng dư tháng chính thức chuyển sang sắc đỏ nhẹ cho thấy áp lực chốt lời và thanh lọc cấu trúc danh mục đang diễn ra vô cùng khốc liệt hậu chuỗi ngày khủng hoảng eo biển Hormuz.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 173 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.553 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.