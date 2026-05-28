Vingroup tái cấu trúc VinFast, lập pháp nhân mới vốn 5.200 tỷ đồng

Vingroup tái cấu trúc VinFast bằng cách tách doanh nghiệp và thành lập một công ty con mới có vốn điều lệ gần 5.200 tỷ đồng.

Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) vừa ban hành loạt nghị quyết liên quan việc tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP).

Cụ thể, Vingroup sẽ tách VFTP để thành lập pháp nhân mới mang tên CTCP VinFast Việt Nam (VFVN). Công ty này sẽ đặt trụ sở tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng.

Vốn điều lệ VFVN dự kiến gần 5.184 tỷ đồng. Vingroup sẽ nắm 89,62% vốn thông qua việc chuyển phần cổ phần ưu đãi tại VFTP sang công ty mới.

Sau khi hoàn tất quá trình tách doanh nghiệp, VinFast Auto Ltd. – công ty con Vingroup - sẽ chuyển toàn bộ cổ phần có quyền biểu quyết tại VFTP sang một pháp nhân khác trong hệ sinh thái Vingroup. Đồng thời, Vingroup cũng ủy quyền cho người đại diện phần vốn tại VinFast Auto thực hiện các quyền biểu quyết liên quan để hoàn tất giao dịch.

Động thái này là bước tiếp theo sau khi VinFast gửi báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hôm 12/5.

Theo báo cáo, VinFast sẽ tách một số bộ phận cốt lõi khỏi VFTP - đơn vị hiện phụ trách hoạt động sản xuất và kinh doanh của hãng tại Việt Nam. Các mảng được chuyển sang pháp nhân mới gồm thiết kế và tạo kiểu xe điện, phát triển sản phẩm, tính năng kỹ thuật, thương hiệu, chiến lược thị trường, bán hàng, nghiên cứu phát triển (R&D), sở hữu trí tuệ và dịch vụ hậu mãi.

Sau quá trình tái cấu trúc, VinFast dự kiến chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại VFTP cho nhóm nhà đầu tư do Future Investment Research and Development JSC (CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương lai) dẫn dắt. Nhóm này có sự tham gia của ông Phạm Nhật Vượng với vai trò nhà đầu tư thiểu số. Giá trị thương vụ khoảng 13.310 tỷ đồng, tương đương khoảng 530 triệu USD.

Dòng xe VinFast VF 8 thế hệ mới. Ảnh: VinFast

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, HĐQT VinFast Auto Ltd. bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT VinFast từ ngày 23/5 thay thế cho người tiền nhiệm Lê Thị Thu Thủy.

Theo doanh nghiệp, quyết định này nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Phạm Nhật Quân Anh sinh năm 1993, là con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hiện tại, ông Quân Anh còn đảm nhiệm thêm vị trí Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực tại CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast; Tổng Giám đốc Vinmetal Hà Tĩnh và Tổng Giám đốc Vinmetal.

