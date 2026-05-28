Vì sao Tập đoàn Công nghệ CMC bị phạt hơn 220 triệu đồng?

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Tập đoàn CMC 222,5 triệu đồng do 3 vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, gồm công bố thông tin chậm, không báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ và chưa công bố báo cáo sử dụng vốn từ các đợt chào bán riêng lẻ.

Theo quyết định của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC Corporation) bị xử phạt tổng cộng 222,5 triệu đồng do 3 vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, CMC bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Vi phạm liên quan đến việc chậm công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Báo cáo thường niên năm 2023 trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Ngoài ra, CMC bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về các giao dịch mua lại cổ phiếu của người lao động. Các giao dịch gồm mua lại 18.100 cổ phiếu vào tháng 9/2023, 41.800 cổ phiếu vào tháng 9/2024 và 38.800 cổ phiếu vào tháng 3/2025.

Ngoài ra, doanh nghiệp bị phạt thêm 65 triệu đồng do không công bố báo cáo sử dụng vốn và số tiền thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được kiểm toán xác nhận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Theo cơ quan quản lý, CMC chưa công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược lũy kế đến ngày 31/3/2023, được kiểm toán bởi AASC.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng chưa công bố các báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 cho các giai đoạn từ 1/4/2023 đến 31/3/2024 và từ 1/4/2024 đến 31/3/2025, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn UHY, tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024 và 2025.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu CMC Corporation khắc phục hậu quả bằng cách công bố đầy đủ các báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc bổ sung thuyết minh chi tiết về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.