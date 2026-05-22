Vingroup đề xuất xây “Thung lũng Silicon” rộng 6.000 ha ở phía nam Hà Nội

Tập đoàn Vingroup vừa đề xuất đầu tư Trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản xuất công nghiệp công nghệ cao quy mô khoảng 6.000 ha tại khu vực phía Nam Hà Nội, với tham vọng hình thành một “Thung lũng Silicon” của Việt Nam.

Theo doanh nghiệp, dự án được đề xuất nhằm góp phần đưa Hà Nội trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản xuất công nghệ cao của cả nước, đồng thời từng bước hình thành một “Thung lũng Silicon” tại Việt Nam phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của Thủ đô.

Dự án được định hướng phát triển với 5 phân khu chức năng chính. Trong đó, Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ có quy mô khoảng 1.000 ha, bao gồm các tòa nhà văn phòng cao tầng, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và khu thử nghiệm sản phẩm.

Vingroup cho biết sẽ xây dựng cơ chế ưu đãi đủ sức cạnh tranh để thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đến đầu tư, đặt trụ sở và phát triển hoạt động nghiên cứu tại đây.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đề xuất phát triển Trung tâm dữ liệu (Data Centre – DC) rộng khoảng 300 ha. Giai đoạn đầu dự án dự kiến có công suất 200 MW do Vingroup đầu tư trực tiếp. Nguồn điện sẽ được cung cấp từ các hệ thống năng lượng tái tạo do VinEnergo - thành viên trong hệ sinh thái Vingroup - phát triển, nhằm không làm ảnh hưởng đến công suất điện hiện hữu của thành phố.

Một hạng mục đáng chú ý khác là hệ thống trường đào tạo khoa học - công nghệ các cấp, từ đại học, cao đẳng đến trung cấp, với quy mô khoảng 500 ha. Khu vực này được kỳ vọng sẽ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ lĩnh vực khoa học công nghệ cho Hà Nội cũng như cả nước.

Ở lĩnh vực sản xuất, Vingroup đề xuất phát triển khu công nghiệp công nghệ cao rộng khoảng 4.000 ha, tập trung thu hút các nhà đầu tư trong các lĩnh vực sản xuất pin cho ô tô điện, xe máy điện và lưu trữ năng lượng; điện tử, bán dẫn, động cơ điện, robot, thiết bị vũ trụ cùng các ngành công nghiệp phụ trợ công nghệ cao khác.

Ngoài ra, tập đoàn cũng đề xuất xây dựng khu công nghiệp đường sắt quy mô khoảng 300 ha nhằm phục vụ chiến lược phát triển ngành công nghiệp đường sắt trong nước. Khu vực này sẽ bao gồm các nhà máy sản xuất đầu máy, toa xe, linh kiện, thiết bị cho đường sắt đô thị (metro) cùng trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa tập trung.

Vingroup cho biết nếu được Hà Nội chấp thuận chủ trương, doanh nghiệp sẽ triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật với tiến độ nhanh nhất.