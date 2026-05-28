Doanh nghiệp liên quan gói thầu sân bay Long Thành thay "tướng"

CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons vừa công bố thay đổi loạt vị trí lãnh đạo cấp cao.

Ông Phạm Quân Lực giữ chức Chủ tịch HĐQT, vị trí này trước đây do ông Nguyễn Sỹ Công đảm nhiệm.

Ông Trần Quang Quân đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Chiến lược, còn ông Nguyễn Hiếu giữ vị trí Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cho biết các lãnh đạo mới đều là những nhân sự gắn bó lâu năm, am hiểu sâu hoạt động của công ty. Việc kiện toàn bộ máy nhằm đảm bảo tính kế thừa trong định hướng chiến lược, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong giai đoạn mới, đồng thời khẳng định cam kết của Ricons đối với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững.

Trong đó, ông Phạm Quân Lực là nhân sự nhận được nhiều sự chú ý. Chủ tịch Ricons sinh năm 1974, là một trong những nhân sự gắn bó lâu năm với hệ sinh thái xây dựng của ông Nguyễn Bá Dương. Ông từng trải qua nhiều vị trí từ Chỉ huy trưởng, Giám đốc bộ phận đến Phó Tổng Giám đốc và tham gia điều hành hàng loạt dự án lớn như The Manor, Ecopark hay ITG Phong Phú Đà Nẵng.

Sau biến động nhân sự cấp cao tại Coteccons năm 2019, khi nhiều lãnh đạo chủ chốt rời doanh nghiệp để xây dựng hệ sinh thái Newtecons, ông Lực là một trong số ít lãnh đạo cấp cao tiếp tục ở lại. Tháng 10/2020, chỉ ít ngày sau khi ông Nguyễn Bá Dương rời ghế Chủ tịch Coteccons, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc.

Tới tháng 10/2024, Coteccons tiến hành tái cơ cấu bộ máy điều hành, ông Phạm Quân Lực thôi giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc và chuyển sang phụ trách Coteccons Business Unit 1, tập trung vào mảng hạ tầng và đầu tư công. Tuy nhiên, đến tháng 9/2025, ông Lực rời Coteccons sau gần 2 thập kỷ gắn bó.

Trước khi trở lại Ricons trên cương vị Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Quân Lực cũng đã từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc tại doanh nghiệp này trong giai đoạn 2014 - 2019.

Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: VGP.

Ricons được thành lập năm 2004, là một trong những doanh nghiệp chủ lực trong hệ sinh thái xây dựng do ông Nguyễn Bá Dương sáng lập. Công ty hoạt động ở nhiều lĩnh vực như tổng thầu xây dựng, tổng thầu cơ điện, thiết kế - thi công trọn gói, đồng thời tham gia đầu tư bất động sản công nghiệp và dân dụng.

Ricons gần đây được truyền thông thông nhắc tên khi là thành viên của liên danh Vietur - đơn vị trúng gói thầu số 5.10 xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng giá trị hơn 35.000 tỷ đồng.