Hãng bay của Sun Group tăng vốn lên 13.300 tỷ

Chỉ sau hơn một năm thành lập, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục tăng vốn thêm 6.000 tỷ đồng, nâng quy mô vốn điều lệ lên 13.300 tỷ đồng.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 25/5, Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways) đã nâng vốn điều lệ từ 7.300 tỷ đồng lên 13.300 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 6.000 tỷ đồng. Trước đó, vào cuối năm 2025, hãng bay này cũng từng thực hiện một đợt tăng vốn lớn, từ 1.000 tỷ đồng lên 7.300 tỷ đồng.

Sau đợt tăng vốn mới nhất, cơ cấu thành viên góp vốn của Sun PhuQuoc Airways tăng từ 5 lên 10 thành viên.

Trong nhóm cổ đông hiện hữu, ông Trịnh Hải Đông là cá nhân duy nhất tiếp tục rót thêm vốn, nâng giá trị góp vốn từ 1.350 tỷ đồng lên 2.123 tỷ đồng, tương ứng nắm giữ 15,97% vốn điều lệ. Ông Đông hiện vẫn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT hãng bay.

Các thành viên còn lại giữ nguyên phần vốn góp so với trước. Trong đó, hai cổ đông cá nhân Nguyễn Xuân Hậu và Huỳnh Phan Hoàng Nhật Thiên lần lượt sở hữu 2.457 tỷ đồng (18,47%) và 1.971 tỷ đồng (14,82%). Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu của hai cổ đông này đã giảm do tác động pha loãng sau đợt tăng vốn.

Đối với nhóm cổ đông tổ chức, Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời tiếp tục giữ nguyên giá trị góp vốn 1.423 tỷ đồng nhưng tỷ lệ sở hữu giảm từ 19,5% xuống còn 10,7%. Trong khi đó, Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc duy trì mức góp vốn 98 tỷ đồng, tương ứng 0,74% vốn điều lệ.

Nhóm thành viên mới tham gia góp vốn cho Sun PhuQuoc Airways đều là các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group. Đáng chú ý nhất là Công ty TNHH Lan Anh - Phú Quốc với khoản góp vốn 2.593 tỷ đồng, tương ứng 19,5% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn nhất của hãng xét theo giá trị tuyệt đối.

Bốn thành viên mới còn lại cùng góp vốn ở mức 658,35 tỷ đồng mỗi đơn vị, tương ứng 4,95% vốn điều lệ, gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn (TP.HCM), Công ty TNHH Công viên Châu Á (Đà Nẵng), Công ty TNHH Tập đoàn Sun World (Đà Nẵng) và Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (TP. HCM).

Sun PhuQuoc Airways được thành lập vào đầu năm 2025, đặt trụ sở tại tòa Sun Grand City Thụy Khuê Residence, số 69B Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội. Người đại diện pháp luật là ông Trịnh Hải Đông, sinh năm 1997.

Về hoạt động kinh doanh, kể từ chuyến bay thương mại đầu tiên cất cánh ngày 1/11/2025, hãng đã liên tục mở rộng mạng bay trong và ngoài nước. Ở thị trường nội địa, Sun PhuQuoc Airways hiện khai thác các đường bay kết nối Phú Quốc với Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.

Đối với quốc tế, hãng đã lần lượt đưa vào vận hành các đường bay tới Đài Bắc, Seoul và mới nhất là Hồng Kông vào ngày 22/5/2026. Đây cũng là tuyến quốc tế thứ ba được Sun PhuQuoc Airways khai trương chỉ trong chưa đầy hai tháng.