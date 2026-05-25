Thực hư thông tin Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam tham gia dự án đường dây 500kV mạch 3

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam khẳng định không tham gia, không trúng thầu và không thực hiện bất kỳ gói thầu xây lắp hay hạng mục công việc nào thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối.

VNECO lên tiếng về thông tin tham gia dự án đường dây 500kV mạch 3

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNECO – Mã chứng khoán: VNE) vừa phát đi thông tin liên quan đến dự án đường dây 500kV mạch 3.

Theo công ty, ngày 22/5, một số trang thông tin và tạp chí điện tử đăng tải bài viết về các doanh nghiệp tham gia dự án này, trong đó có nội dung cho rằng VNECO góp mặt tại các gói thầu xây lắp.

VNECO khẳng định thông tin trên không đúng. Doanh nghiệp cho biết không tham gia, không trúng thầu và không thực hiện bất kỳ gói thầu xây lắp hay hạng mục công việc nào thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối.

Công ty cho rằng thông tin chưa chính xác có thể gây hiểu nhầm cho cổ đông và nhà đầu tư, nhất là trong bối cảnh thị trường đang có nhiều thông tin liên quan đến một số nhà thầu tại dự án.

VNECO cũng cho biết đã gửi văn bản đề nghị các đơn vị đăng tải thông tin chỉnh sửa nội dung liên quan và đăng thông tin đính chính theo quy định.

Cổ phiếu VNE rời sàn HOSE

VNECO cũng có văn bản công bố thông tin bất thường về việc làm rõ trạng thái dịch chuyển sàn giao dịch của cổ phiếu VNE, đính chính các thông tin sai lệch và cập nhật lộ trình phát triển của doanh nghiệp.

Trong văn bản kèm theo đề ngày 21/5, VNECO cho biết ngày 19/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã ban hành thông báo về việc thực hiện hủy niêm yết đối với cổ phiếu VNE.

Theo doanh nghiệp, sau khi thông tin này được công bố, xuất hiện một số cách hiểu rằng cổ phiếu VNE sẽ mất giá trị hoặc không còn khả năng giao dịch trên thị trường. VNECO cho rằng cách hiểu này chưa phản ánh đầy đủ quy định hiện hành.

Doanh nghiệp khẳng định việc hủy niêm yết tại HOSE là thủ tục kỹ thuật bắt buộc do lỗi duy nhất liên quan báo cáo tài chính hợp nhất có ý kiến ngoại trừ kéo dài 3 năm, không phải do công ty mất tư cách công ty đại chúng.

Thực tế, do doanh nghiệp vẫn đáp ứng tư cách công ty đại chúng, cổ phiếu VNE sẽ được chuyển đăng ký giao dịch sang thị trường UPCoM.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNE đã bật tăng trần trong phiên 25/5, sau ba phiên giảm sàn liên tiếp từ 20/5 đến 22/5.

Thanh khoản đạt khoảng 5 triệu đơn vị, gần gấp 10 lần mức bình quân một phiên trong một quý gần đây. Cuối phiên, VNE còn dư mua giá trần gần 55.000 đơn vị.

Dù hồi phục trong phiên 25/5, thị giá VNE hiện vẫn thấp hơn khoảng 70% so với vùng đỉnh gần nhất hồi tháng 9/2025 và đang ở vùng thấp nhất kể từ tháng 4/2025.

Vì sao VNE bị hủy niêm yết bắt buộc?

Báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất năm 2025 của VNECO cho thấy trong đó có ý kiến của đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam là ý kiến ngoại trừ.

Trong khi đó, báo cáo kiểm toán hợp nhất của công ty năm 2023 và 2024 cũng đang tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Như vậy, tổ chức kiểm toán đã có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất trong 3 năm liên tiếp.

Căn cứ quy định, cổ phiếu VNE đã rơi vào trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc.

Báo cáo của VNE nhận ý kiến kiểm toán về các thương vụ chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng khoản đầu tư ở các công ty con, công ty liên kết.

Trong năm 2025, Công ty chuyển nhượng khoản đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết cho CTCP Năng lượng VNECO thông qua các hợp đồng chuyển nhượng vốn góp với tổng giá trị 193 tỷ đồng, chưa hoàn tất thủ tục pháp lý về chuyển nhượng quyền sở hữu vốn góp và chưa thanh toán đúng hạn theo điều khoản thanh toán.

Đồng thời, Công ty chuyển nhượng quyền thương hiệu và quyền phát triển Dự án Mỹ Thượng, TP Huế với giá trị 150 tỷ đồng nhưng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý về chuyển nhượng và chưa thanh toán đúng hạn theo điều khoản thanh toán của hợp đồng chuyển nhượng.

VNECO và công ty con cũng thực hiện chuyển giao nghĩa vụ nợ và giá trị dở dang của một số công trình, dự án theo các hợp đồng chuyển nhượng với CTCP Giải pháp Cấu trúc Doanh nghiệp Việt Nam, giá trị chuyển nhượng là 520 tỷ đồng.

Đơn vị kiểm toán không thể xác định được ảnh hưởng của các giao dịch kể trên lên BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty, do đó đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Đáng chú ý, CPA Vietnam cũng đưa ý kiến nhấn mạnh nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của VNE.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Tại ngày 31/12/2025, các khoản nợ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền gần 40 tỷ đồng; số dư nợ gốc và lãi vay ngân hàng quá hạn chưa thanh toán lần lượt là gần 694 tỷ đồng và 124 tỷ đồng; đồng thời tại ngày 31/12/2025, khoản lỗ lũy kế trên 38 tỷ đồng.

“Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai. Do đó, kiểm toán kết luận những điều kiện trên cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu về khả năng hoạt động liên tục của Công ty”, phía kiểm toán CPA nhấn mạnh.