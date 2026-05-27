Giá vàng SJC hôm nay 27/5 tiếp đà lao dốc

Sáng 27/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 160,7 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 26/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 157,2-160,2 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng so với sáng 26/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 158,7-160,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 158,7-160,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng so với ngày 26/5.

Giá vàng thế giới giảm 700 nghìn đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 27/5 giao dịch ở mức 4.513 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.393 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 143,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 700 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (26/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 17,1 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, dòng vốn quốc tế hiện chuyển sang trạng thái phòng thủ, đặt cược vào khả năng Mỹ và Iran vẫn có thể tiến tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện bất chấp các đợt đụng độ quân sự trực diện vừa bùng phát tại vùng Vịnh.

Tâm lý thị trường bước vào giai đoạn nén xung lực sau những thông điệp đa chiều phát đi từ Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng trấn an giới đầu tư khi khẳng định các cuộc thương thảo nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời và khơi thông lại eo biển huyết mạch Hormuz vẫn đang được thúc đẩy một cách tích cực.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lập tức đưa ra một cái nhìn thực tế hơn khi cảnh báo rằng bất kỳ một văn kiện hiệp ước cuối cùng nào cũng sẽ phải mất "nhiều ngày nữa" mới có thể hoàn tất do các chi tiết kỹ thuật phức tạp. Sự thận trọng này là hoàn toàn có cơ sở khi tình hình thực địa tại miền Nam Iran đang leo thang căng thẳng.

Được biết, ngay sau khi quân đội Mỹ xác nhận tiến hành các đòn không kích tự vệ dập tắt các bệ phóng tên lửa của Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng lập tức tuyên bố đã nổ súng đánh chặn một chiến đấu cơ F-35 và loạt máy bay không người lái của Mỹ với cáo buộc xâm phạm không phận nước này.

Giá bitcoin giảm 1,2%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay, giá Bitcoin ghi nhận nhịp trượt dốc sau nỗ lực thiết lập vùng đệm hôm qua, hiện giao dịch quanh ngưỡng 75.810 USD/BTC, giảm 1,2% trong 24 giờ qua.

So với mức giá của 7 ngày trước (76.657 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức sụt giảm 1,1%. Xung lực bẻ gãy đà tích lũy của tuần trước chủ yếu do thị trường bị bủa vây bởi các tín hiệu thắt chặt tiền tệ mang tính dài hạn.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất sụt giảm ở mức 2,64% so với mức ghi nhận một tháng trước (77.862 USD/BTC). Việc biên độ thặng dư 30 ngày lún sâu hơn vào sắc đỏ phản ánh một cuộc thanh lọc cấu trúc danh mục và cắt lỗ kỹ thuật diễn ra vô cùng khốc liệt xuyên suốt chuỗi ngày eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 187 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.518 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 5 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.