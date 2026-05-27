Youtuber JVevermind giữ ghế CEO công ty điện ảnh nhà Vingroup

Ngày 27/5, Tập đoàn Vingroup công bố chiến lược phát triển Công ty cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film, với định hướng đầu tư dài hạn vào dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế.

V-Film thuộc trụ cột văn hóa của Tập đoàn Vingroup, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình. Doanh nghiệp này được giới thiệu sẽ góp phần xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế; đồng thời hình thành hệ sinh thái điện ảnh kết nối các nguồn lực sáng tạo trong và ngoài nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Vingroup cho biết sẽ đầu tư toàn diện cho chuỗi giá trị điện ảnh của V-Film từ phát triển kịch bản, sản xuất, hậu kỳ đến phát hành. Đồng hành cùng V-Film là hội đồng tư vấn gồm các nhà nghiên cứu lịch sử, chuyên gia văn hóa và cố vấn học thuật hàng đầu Việt Nam.

Song song với các chuyên gia lịch sử - văn hóa là đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp từng làm việc trong môi trường điện ảnh quốc tế cùng thế hệ đạo diễn trẻ Việt Nam giàu năng lượng sáng tạo.

Ngoài ra, V-Film cũng sẽ hợp tác sâu rộng với các đối tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm, từng bước đưa các câu chuyện lịch sử - văn hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào dòng chảy điện ảnh thế giới.

Chia sẻ về định hướng của hãng, ông Trần Đức Việt, Tổng Giám đốc V-Film, cho biết: “Thế giới mới biết đến cảnh đẹp và ẩm thực Việt Nam nhưng chưa thực sự hiểu rõ về vẻ đẹp tâm hồn và chiều sâu lịch sử - văn hóa của chúng ta. V-Film mong muốn kiến tạo một hệ sinh thái điện ảnh, nơi những câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ hiện đại nhất, góp phần đưa văn hóa thành sức mạnh mềm quốc gia. Chúng tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao, chạm tới khán giả toàn cầu bằng chính chiều sâu văn hóa và tinh thần dân tộc mình”.

Về Công ty cổ phần Phát triển điện ảnh V-Film, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 9 năm ngoái với mức vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

Cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Phát triển điện ảnh V-Film gồm: Vingroup (10%); ông Phạm Nhật Vượng (45%); vợ ông Vượng là bà Phạm Thu Hương (25%); 2 con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Quân Anh (mỗi người 5%) và con gái út của ông Vượng là Phạm Nhật Minh Anh (10%).

Người đại diện pháp luật và là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Phát triển điện ảnh V-Film là ông Đặng Thanh Thủy (sinh năm 1969). Ông Đặng Thanh Thủy được biết đến với vai trò là thành Viên HĐQT và là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinpearl. Đến cuối tháng 12 năm ngoái, ông Thủy xin từ nhiệm vị trí này.