Phát Đạt bắt tay Lotte tham gia dự án "đất vàng" Thủ Thiêm

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City bất ngờ nóng trở lại khi Phát Đạt ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Lotte Properties HCMC, qua đó tiến thêm một bước trong cuộc đua tham gia phát triển khu “đất vàng” hiếm hoi còn lại tại trung tâm Thủ Thiêm.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Lotte Properties HCMC liên quan đến dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án tọa lạc tại khu chức năng 2A, nay thuộc phường An Khánh, TP.HCM được xem là một trong những quỹ đất “kim cương” hiếm hoi còn lại tại trung tâm thành phố để phát triển tổ hợp tài chính, thương mại và dân cư đa chức năng quy mô lớn.

Thủ Thiêm Eco Smart City được đề xuất từ năm 1997 với vốn đầu tư 20.100 tỷ đồng. Đến giữa năm 2017, Tập đoàn Lotte ký hợp đồng thực hiện dự án với UBND TP.HCM và chính thức động thổ vào tháng 9/2022. Tuy nhiên, dự án sau đó gặp nhiều vướng mắc pháp lý khiến tiến độ kéo dài. Năm ngoái, phía Lotte từng đề nghị chấm dứt dự án do khó khăn triển khai, trước khi bày tỏ mong muốn tiếp tục đầu tư nếu được tháo gỡ các nút thắt pháp lý.

Một trong những đề xuất đáng chú ý của doanh nghiệp Hàn Quốc là điều chỉnh tỷ lệ sở hữu giữa các công ty thành viên, đồng thời mở đường cho nhà đầu tư bên ngoài tham gia với tỷ lệ tối đa 35%.

Đại diện hai doanh nghiệp tham gia ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: PDR.

Trong thông báo sáng 27/5, Phát Đạt cho biết việc ký kết MoU lần này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hợp tác giữa hai bên tại dự án ở Thủ Thiêm.

Cổ phiếu PDR tiếp tục bứt phá mạnh sau thông tin liên quan đến hợp tác với Tập đoàn Lotte. Sau phiên tăng trần lên 16.950 đồng/cổ phiếu hôm qua, mã này đến trưa 27/5 đã chạm mốc 17.000 đồng/cổ phiếu, thiết lập vùng giá cao nhất trong khoảng ba tháng trở lại đây.

Trước đó khoảng một tuần, doanh nghiệp đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương đầu tư các dự án có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Số tiền đầu tư theo chủ trương có thể lên tới 13.300 tỷ đồng, theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất vào quý I.