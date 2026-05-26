Nhà sản xuất ô tô, xe máy nói gì về khả năng tương thích với E10?

Trong khi các nhà sản xuất ô tô, xe máy đánh giá hầu hết phương tiện đều có thể sử dụng xăng E10, một số người dùng vẫn phản ánh tình trạng bất thường sau khi đổ loại nhiên liệu này. Chuyên gia cũng đưa ra khuyến nghị với tài xế khi gặp sự cố.

Người dùng phản ánh gặp bất thường

Từ ngày 1/6, xăng E10 được triển khai rộng rãi trên toàn quốc. Tuy nhiên, nhiều tài xế đã bắt đầu đổ xăng E10 cho phương tiện của mình. Trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều phản ánh về hiện tượng xe vận hành khác thường sau khi đổ xăng E10. Các dấu hiệu được nhắc tới gồm hao nhiên liệu, tăng vòng tua, hụt ga, rung giật, thậm chí chết máy giữa đường.

Anh N.T.C (Hà Nội) phản ánh chiếc Hyundai Genesis đời 2010 của mình bị hụt ga rồi chết máy khi di chuyển trên cao tốc Pháp Vân vào tối 24/5. Theo anh, xe bắt đầu giật nhẹ từ khi bình xăng còn khoảng một nửa, sau đó tình trạng nặng hơn khi gần hết bình.

Chủ xe Hyundai Genesis đời 2010 phản ánh tình trạng hụt ga rồi chết máy sau khi sử dụng xăng E10. Ảnh: NVCC.

"Khi gần tới cuối cao tốc Pháp Vân, xe bắt đầu giật mạnh hơn. Chạy thêm khoảng 100 m thì máy chết hẳn, đề lại cũng không nổ", anh C. cho biết.

Đáng chú ý, vòng tua máy tụt xuống dưới 700-800 vòng/phút trước khi xe chết máy. Khoảng 10 phút sau, anh C. mới khởi động được xe, nhưng điều khiến anh lo nhất không chỉ là nguy cơ hỏng hóc, mà còn là mất an toàn khi xe bất ngờ dừng giữa cao tốc đông phương tiện.

Trong khi đó, một người dùng tên T.P. cho biết chiếc xe của mình xuất hiện tình trạng tăng vòng tua và vận hành không còn "bốc" sau khi sử dụng E10. Người này cho biết dù chỉ di chuyển gần 120 km nhưng hệ thống hiển thị mức tiêu hao tương đương khoảng 200 km.

"Xe đi không còn bon như trước, vòng tua giật liên tục khi chạy tốc độ thấp", người này chia sẻ trên mạng xã hội.

Ở nhóm xe máy, anh Nguyễn Hoàng Duy Tân, chủ xe Honda Winner X đời 2020, cho biết sau khi đổ E10, xe xuất hiện tình trạng hụp ga, khi để máy chạy không tải có tiếng "lụp bụp".

Ảnh minh họa mẫu Honda Winner X đời 2020 tương tự xe của anh Nguyễn Hoàng Duy Tân. Ảnh: Honda.

Về vấn đề hao xăng, anh Tân cho biết không cảm nhận rõ sự thay đổi. Khi so sánh số tiền đổ xăng và quãng đường di chuyển thực tế với thời điểm dùng RON95 trước đây, anh cho rằng mức tiêu hao nhiên liệu chênh không đáng kể.

Trong khi đó, anh Vũ Toàn Thiện, chủ xe Honda Air Blade 2021, cho biết sau khi đổ E10, xe có cảm giác hao xăng hơn nhưng động cơ lại vận hành nhẹ và "bốc" hơn trước.

Các hãng xe nói gì về khả năng tương thích với E10?

Mitsubishi Việt Nam cho biết các mẫu xe dùng động cơ phun xăng điện tử MPI/EFI do hãng phân phối từ năm 1997 đến nay đều tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, một số xe đời cũ dùng chế hòa khí như L300, Pajero V31, Jolie chưa xác định khả năng tương thích. Hãng cũng lưu ý xe ít sử dụng cần bảo quản nhiên liệu để tránh hiện tượng tách nước.

Xpander cùng nhiều mẫu xe Mitsubishi phân phối tại Việt Nam được hãng xác nhận tương thích với xăng E10. Ảnh: Mitsubishi.

Toyota Việt Nam khẳng định các dòng xe sản xuất từ năm 1997 trở lại đây, gồm cả xe mới và xe đã qua sử dụng, đều tương thích với RON95-V, E5 RON92 và E10. Theo hãng, việc dùng E10 không ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành, mức độ an toàn, cũng không làm tăng chi phí bảo dưỡng hay sửa chữa.

Chia sẻ với truyền thông, đại diện Ford Việt Nam và Hyundai Thành Công cho biết các mẫu xe động cơ xăng của hai thương hiệu này đều được thiết kế tương thích với xăng E10. Đây là loại nhiên liệu đã nằm trong tiêu chuẩn vận hành của hãng và không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Toyota Việt Nam khẳng định các mẫu xe sản xuất từ năm 1997 trở lại đây đều tương thích với xăng E10. Ảnh chụp màn hình.

Ở nhóm xe máy, Honda Việt Nam cho biết các sản phẩm đang phân phối chính thức đều phù hợp với nhiên liệu có chỉ số octan từ 91 trở lên, đồng thời hàm lượng ethanol không vượt quá 10%. Theo hãng, xăng E10 theo quy chuẩn hiện hành không gây hư hại tới động cơ và hệ thống nhiên liệu trên xe.

Các mẫu xe máy đang được Honda phân phối tại Việt Nam đều phù hợp với xăng E10. Ảnh: Honda.

Kymco Việt Nam cũng cho biết các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với nhiên liệu trên xe như nhựa NY66, NY6 hay cao su HNBR, NBR, NBR+PVC đều phù hợp với xăng E10 hiện hành.

Về phía cơ quan quản lý, theo Cổng TTĐT Bộ Công Thương, sáng 26/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết việc sử dụng xăng E10 giúp giảm phát thải các loại khí nhà kính, bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt qua quá trình khai thác. Hiện nay đã có hơn 60 nước đã sử dụng xăng E10, thậm chí là E15 và cao hơn nữa.

Thứ trưởng cũng cho hay qua kiểm tra cũng như lấy ý kiến, đánh giá của các nhà sản xuất, hiệp hội ô tô xe máy, tất cả các loại xe đều phù hợp để sử dụng xăng E10.

Liên quan đến chất lượng xăng dầu, đặc biệt là xăng E10, Thứ trưởng cho rằng cần phải quan tâm đến một số chỉ tiêu, tỷ trọng phối trộn để đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Cùng với đó, phải triển khai thường xuyên tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng để kịp thời cùng với các lực lượng chức năng xử lý ngay và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng.

Không phải mọi bất thường đều do E10

Chia sẻ với VietTimes, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TP.HCM cho rằng xăng E10 không phải là nhiên liệu "xấu", nhưng có thể khiến các vấn đề tiềm ẩn trong hệ thống nhiên liệu bộc lộ rõ hơn.

Theo ông Dũng, ethanol trong E10 có tính hút ẩm mạnh. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như Việt Nam, ethanol có thể hấp thụ hơi nước từ không khí, dẫn đến hiện tượng phân tách nhiên liệu nếu xe để lâu hoặc hệ thống chứa nhiên liệu không đảm bảo kín.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng Đỗ Văn Dũng (giữa) chia sẻ tại tọa đàm về xu hướng giao thông xanh hồi tháng 1 vừa qua. Ảnh: SAE.

"Lớp nước - ethanol có thể lắng xuống đáy bình xăng, gây gỉ sét, tạo cặn và kéo theo tạp chất đi vào lọc xăng, bơm xăng hoặc kim phun", ông Dũng phân tích.

Chuyên gia này cho biết xe đời cũ, xe máy, xe ít sử dụng, xe lâu không bảo dưỡng hoặc đã thay đổi hệ thống nhiên liệu là nhóm dễ gặp vấn đề hơn khi dùng E10.

Ngoài ra, ethanol có mật độ năng lượng thấp hơn xăng khoáng khoảng 3-4%, nên trong một số trường hợp xe có thể tăng tiêu hao nhiên liệu nhẹ nếu ECU hoặc hệ thống phun xăng không tối ưu cho E10.

Theo ông Dũng, nhiều xe tại Việt Nam được thiết kế tối ưu cho xăng khoáng truyền thống với tỷ lệ hòa khí chuẩn 14,7:1. Trong khi đó, E10 có tỷ lệ hòa khí lý tưởng khoảng 14,1:1.

Nhiều lỗi tiềm ẩn trong hệ thống nhiên liệu như kim phun bám cặn, lọc xăng bẩn hay cảm biến oxy xuống cấp có thể bộc lộ rõ hơn khi xe chuyển sang sử dụng xăng E10. Ảnh: Carwood.

"Nếu ECU không tự điều chỉnh đủ lượng nhiên liệu, động cơ có thể rơi vào trạng thái hòa khí nghèo hơn mức lý tưởng, dẫn tới nóng máy, hụt ga hoặc giảm công suất", ông nói.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, không nên vội quy kết toàn bộ lỗi vận hành cho E10. Trong nhiều trường hợp, xe đã tồn tại sẵn các vấn đề như lọc xăng bẩn, bơm xăng yếu, kim phun bám cặn hoặc cảm biến oxy xuống cấp. Khi chuyển sang sử dụng E10, những lỗi tiềm ẩn này có thể bộc lộ rõ hơn.

Chủ xe cần làm gì nếu gặp bất thường sau khi đổ E10?

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nếu xe xuất hiện hiện tượng rung giật, hụt ga hoặc khó nổ sau khi đổ E10, người dùng cần theo dõi mức độ bất thường, không nên hoảng loạn hoặc tự xử lý bằng phụ gia không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp xe chỉ thay đổi nhẹ về cảm giác vận hành, chủ xe có thể theo dõi thêm vài chu kỳ sử dụng và ghi nhận loại nhiên liệu, cây xăng hoặc thời điểm đổ xăng để đối chiếu nếu sự cố lặp lại.

Nếu xe xuất hiện các dấu hiệu rõ rệt như chết máy, sáng đèn check engine, khó khởi động hoặc hụt ga liên tục, người dùng nên đưa xe đến garage hoặc đại lý ủy quyền để kiểm tra hệ thống nhiên liệu.

Nếu chỉ xuất hiện thay đổi nhẹ về cảm giác vận hành, chủ xe có thể tiếp tục theo dõi thêm vài chu kỳ sử dụng xăng E10 trước khi đưa xe đi kiểm tra. Ảnh: PVOIL.

Các hạng mục cần kiểm tra gồm lọc xăng, kim phun, bơm xăng, cảm biến oxy, bugi và tình trạng đường ống nhiên liệu. Với xe máy, người dùng cũng nên kiểm tra bugi, lọc gió, kim phun hoặc chế hòa khí, đặc biệt nếu xe đã sử dụng lâu năm.

Vị chuyên gia này cho rằng người dùng không nên chỉ xóa lỗi đèn báo động cơ rồi tiếp tục sử dụng xe.

"Nếu nguyên nhân nằm ở hỗn hợp hòa khí nghèo, kim phun bẩn hoặc áp suất nhiên liệu không ổn định thì lỗi sẽ tiếp tục xuất hiện. Quan trọng là phải xử lý đúng nguyên nhân gốc", ông lưu ý.

Ngoài ra, chuyên gia khuyến cáo người dùng nên ưu tiên đổ xăng tại các cây xăng lớn, bảo dưỡng định kỳ và tránh để xe lâu ngày với bình xăng gần cạn nhằm hạn chế nguy cơ hút ẩm, tách nước trong nhiên liệu.