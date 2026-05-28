Giá vàng hôm nay 28/5 tiếp tục lao dốc mạnh

Giá vàng miếng SJC sáng 28/5 niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 159 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 27/5.

Sáng 28/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 159 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 27/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 155,8-158,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng 27/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 156 -159 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với ngày 27/5.

Giá vàng thế giới giảm 3,5 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 28/5 giao dịch ở mức 4.401 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.393 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 140,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 3,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua (27/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, thị trường kim loại quý toàn cầu đang bị bóp nghẹt dưới tác động kép từ thế bế tắc kéo dài của các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran và bóng ma lạm phát găm cao, trực tiếp dập tắt các kỳ vọng về một lộ trình hạ lãi suất sớm từ các ngân hàng trung ương.

Cục diện ngoại giao vùng Vịnh một lần nữa rơi vào vòng xoáy bất định khi các bất đồng cốt lõi giữa Washington và Tehran vẫn chưa được tháo gỡ. Phía Iran kiên quyết duy trì quyền kiểm soát quân sự đối với eo biển chiến lược Hormuz và bảo lưu chương trình hạt nhân của mình làm điều kiện tiên quyết.

Phản ứng trước lập trường này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định thông điệp cứng rắn, tuyên bố Mỹ sẽ không bao giờ ký kết một "thỏa thuận tồi" và bác bỏ hoàn toàn tối hậu thư đòi nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế từ phía Tehran.

Ngay cả khi hai bên tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán Qatar, giới chuyên gia nhận định mặt bằng giá năng lượng vốn đã bị đẩy lên mức quá cao trong chu kỳ xung đột trước đó vẫn sẽ tiếp tục thẩm thấu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hệ lụy từ cú sốc lạm phát chi phí đẩy đang buộc các ngân hàng trung ương lớn, dẫn đầu là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), phải ưu tiên kịch bản kéo dài thời gian thắt chặt tiền tệ và giữ nền lãi suất "cao hơn trong thời gian lâu hơn" thay vì cắt giảm lãi suất.

Lập trường này vừa được Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari tái củng cố khi ông nhấn mạnh định chế này cần tập trung toàn lực kiểm soát rủi ro lạm phát đang quay trở lại. Tính đến thời điểm hiện tại, áp lực từ trục chính sách diều hâu và làn sóng chốt lời kỹ thuật đã kéo giá vàng thế giới sụt giảm hơn 15% kể từ đỉnh khủng hoảng Trung Đông.

Giá bitcoin giảm 2,3%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (28/05), giá Bitcoin hứng chịu một đợt sụt giảm rất mạnh sau nỗ lực neo giữ vùng đệm hôm qua, hiện giao dịch quanh ngưỡng 74.034 USD/BTC, bốc hơi tới 2,3% trong 24 giờ qua.

Cấu trúc giá của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới lập tức chuyển sang trạng thái hoảng loạn sau khi các cuộc đàm phán hòa bình tại Qatar lâm vào ngõ cụt bởi những bất đồng không thể thỏa hiệp.

So với mức giá của 7 ngày trước (77.969 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức sụt giảm mạnh 5,1%. Xung lực bẻ gãy đà tích lũy của tuần trước chủ yếu do thị trường bị kìm kẹp bởi các tín hiệu thắt chặt tiền tệ mang tính dài hạn. Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức giảm 2,4% so với mức ghi nhận một tháng trước (76.219 USD/BTC).

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 190 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.483 tỷ USD chiếm 49,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.