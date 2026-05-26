Giá vàng SJC hôm nay quay đầu giảm

Giá vàng miếng SJC sáng 26/5 niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 161,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 25/5.

Sáng 26/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 158,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 161,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 25/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 158-161 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với sáng 25/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 159,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 159,5-161,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với ngày 25/5.

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 26/5 giao dịch ở mức 4.535 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.390 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 144,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 800 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (25/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 17,2 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng lùi xuống dưới mốc 4.550 USD/ounce và xóa nhòa phần lớn đà bứt phá của phiên đầu tuần. Cục diện giằng co dữ dội tại Trung Đông cùng những thông tin quân sự mới nhất phát đi từ vùng Vịnh đã buộc giới đầu tư phải nhanh chóng thu hẹp dòng vốn đầu cơ để chuyển sang trạng thái phòng vệ rủi ro.

Thị trường kim loại quý lập tức đảo chiều sau khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận đã tiến hành các đợt "không kích tự vệ" quy mô lớn vào khu vực miền nam Iran, đánh trúng các bệ phóng tên lửa và biên đội tàu đổ bộ đang có dấu hiệu thả thủy lôi phong tỏa dải hải hành.

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng lên tiếng trấn an dư luận rằng tiến trình đàm phán với Tehran "vẫn đang tiến triển tốt đẹp", ông vẫn đưa ra lời răn đe đanh thép về kịch bản nối lại các đòn tấn công hủy diệt trên diện rộng nếu các thỏa thuận khung bị đổ vỡ vào phút chót.

Mặt bằng giá vàng thế giới hiện vẫn thấp hơn khoảng 15% so với thời điểm cuộc xung đột toàn diện bùng nổ. Bóng ma lạm phát chi phí đẩy duy trì trong thời gian dài trước đó đã bóp nghẹt kỳ vọng nới lỏng tiền tệ, buộc thị trường phải chuẩn bị cho kịch bản các ngân hàng trung ương duy trì mức lãi suất thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Dù vậy, một điểm sáng vĩ mô giúp kìm hãm đà giảm sâu của vàng là việc giá dầu thô quốc tế đã có chuỗi phiên hạ nhiệt mạnh trong tuần qua, tháo gỡ đáng kể áp lực lên chỉ số lạm phát lõi và giúp giải tỏa bớt nỗi lo về một đợt nâng lãi suất khẩn cấp từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá bitcoin giảm 0,5%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (26/05), giá Bitcoin quay đầu chứng kiến nhịp sụt giảm nhẹ sau nỗ lực hồi phục kỹ thuật hôm qua, hiện giao dịch quanh ngưỡng 76.589 USD/BTC, giảm 0,5% trong 24 giờ qua.

So với mức giá của 7 ngày trước (77.416 USD/BTC), Bitcoin ghi nhận mức sụt giảm 1,1%. Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất sụt giảm ở mức 2% so với mức ghi nhận một tháng trước (78.115 USD/BTC). Việc biên độ thặng dư 30 ngày tiếp tục lún sâu vào sắc đỏ phản ánh một cuộc thanh lọc danh mục quy mô lớn và khốc liệt của phe bò (phe mua) xuyên suốt chuỗi ngày giằng co địa chính trị tại eo biển Hormuz.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 132 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.534 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.