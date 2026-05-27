Ông Trịnh Văn Quyết chưa trở lại HĐQT Tập đoàn FLC

Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 không có tên ông Trịnh Văn Quyết, cho thấy nhà sáng lập tập đoàn chưa trở lại HĐQT trong giai đoạn tái cơ cấu hiện nay.

Sáng 27/5, Tập đoàn FLC đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 để bàn về nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh và quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Theo tờ trình đại hội, một trong những nội dung đáng chú ý là việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. Danh sách ứng viên được đưa ra tại phiên họp gồm ông Vũ Anh Tuân, ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo.

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát gồm bà Trần Thị Đoan, ông Bùi Phạm Minh Điệp và bà Trần Thị Mỹ Dung.

Đáng chú ý, ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT và là nhà sáng lập FLC, không có tên trong danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

Ngoài nội dung nhân sự, phiên họp cũng xem xét kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và chủ trương xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Thời gian vừa qua, tập đoàn đã tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, cũng như đẩy mạnh gỡ pháp lý, tái khởi động, hoàn thành nghĩa vụ với khách hàng tại một số dự án.

Trong đó, dự án chung cư ở Đại Mỗ, Hà Nội thi công vượt tiến độ gần 1 năm, dự kiến bàn giao cho cư dân vào tháng 6/2026. Dự án khách sạn 5 sao ở Quảng Trị đã cất nóc cuối năm ngoái và có thể đưa vào vận hành từ quý IV/2026. Tại Gia Lai, FLC cũng vừa khởi công tổ hợp nghỉ dưỡng, sân golf hơn 500 ha với mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Năm 2026, FLC đặt mục tiêu củng cố nền tảng, tập trung vào các dự án có tính khả thi cao và hoàn thiện tái cấu trúc hệ thống. Riêng với mảng bất động sản, công ty sẽ tiếp tục tập trung vào các dự án có pháp lý rõ ràng, khả năng triển khai và thanh khoản tốt. Đồng thời, FLC cũng nghiên cứu mở rộng đầu tư tại Lào Cai, Bắc Giang, TP HCM, Nha Trang, Hậu Giang, Gia Lai...

Tập đoàn FLC cũng cho biết năm nay doanh nghiệp xác định nhà ở xã hội tiếp tục là một trong những trọng tâm phát triển, bám sát định hướng của Chính phủ về thúc đẩy nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân lao động.

Theo đó, FLC sẽ triển khai các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội và Quảng Ninh. Trong đó, khu nhà ở xã hội CT1, CT3, CT4 tại phường Hà Khánh, tỉnh Quảng Ninh dự kiến bàn giao trong quý IV/2026; dự án CT1, CT3 tại phường Đại Mỗ, Hà Nội đang trong quá trình thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

