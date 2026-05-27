Hơn 1.000 nhân viên Masan Consumer sắp được mua gần 13 triệu cổ phiếu MCH với giá chiết khấu tới 92%

Với giá phát hành ESOP là 10.000 đồng/cp, nhân viên Masan Consumer sẽ được mua cổ phiếu với giá ưu đãi chỉ bằng 8% so với giá mà nhà đầu tư trên thị trường giao dịch.

Masan Consumer là đơn vị sở hữu các thương hiệu nước tương nước mắm, mì ăn liền như Chin-su, Omachi,...

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – Mã: MCH) vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, đơn vị thuộc Tập đoàn Masan này dự kiến phát hành gần 13 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, bao gồm 32.583 cổ phiếu quỹ cùng hơn 12,9 triệu cổ phiếu phát hành mới. Giá phát hành được ấn định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu so với thị giá cổ phiếu MCH chốt phiên giao dịch ngày 26/5 ở mức 131.800 đồng/cổ phiếu, giá phát hành ESOP đang thấp hơn tới 92%. Tức là người lao động của Masan Consumer đang được mua với giá ưu đãi chỉ bằng 8% so với giá mà nhà đầu tư trên thị trường giao dịch.

Điều kiện là toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, Masan Consumer dự kiến thu về khoảng 129 tỷ đồng. Đồng thời, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ khoảng 12.945 tỷ đồng lên gần 13.074 tỷ đồng.

Thời gian triển khai dự kiến diễn ra trong năm 2026 hoặc trong 4 tháng đầu năm 2027, phù hợp với các quy định pháp luật và yêu cầu công bố thông tin hiện hành.

Doanh nghiệp cho biết số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu, hàng hóa, bao bì, chi phí quảng cáo, tiền lương cùng các khoản chi phí vận hành khác.

Danh sách phân phối cho thấy có tổng cộng 1.054 cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành lần này.

Trong đó, ông Trương Công Thắng là người được phân bổ lượng lớn nhất với gần 3,9 triệu cổ phiếu ESOP đăng ký mua, đồng thời còn được phân phối thêm 380.000 cổ phiếu ESOP.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Đạt ngoài 453.428 cổ phiếu ESOP đăng ký mua cũng nhận thêm 380.000 cổ phiếu ESOP.

Bà Lê Thị Nga được đăng ký mua 567.671 cổ phiếu ESOP và được nhận thêm 380.000 cổ phiếu ESOP.

Về kế hoạch, Masan Consumer đặt mục tiêu năm 2026 sẽ phục vụ 100 triệu người tiêu dùng trong nước và mở rộng tệp khách hàng quốc tế.

Doanh nghiệp đặt chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu ở mức hai chữ số, dao động từ 11% đến 15%. Tỷ lệ này tương ứng với quy mô doanh thu từ 33.800 tỷ đồng đến 35.000 tỷ đồng.

Động lực hoàn thành kế hoạch được thúc đẩy bởi chương trình Retail Supreme, cải thiện năng suất đội ngũ bán hàng và liên tục đổi mới danh mục sản phẩm. Doanh nghiệp cũng đánh giá lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông không kiểm soát (NPAT Pre-MI) sẽ tiếp tục đà tăng.

Trong lộ trình tiếp theo, các thương hiệu hiện hữu sẽ được nâng cấp để mở rộng tệp khách hàng. Đơn cử, thương hiệu Chin su tiến sâu vào thị trường gia vị cao cấp toàn diện, còn Omachi tiếp tục dịch chuyển từ phân khúc mì ăn liền sang vai trò cung cấp các giải pháp bữa ăn hoàn chỉnh.