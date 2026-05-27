Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát muốn GPMB Trục đại lộ sông Hồng xong trước 20/9

Liên danh Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát mới đây có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo nội dung văn bản, liên danh gồm Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đang khẩn trương phối hợp với UBND phường Phú Thượng hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với dự án thành phần Công viên công cộng phường Phú Thượng, đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý nhằm sớm triển khai thi công sớm nhất.

Liên danh cũng đề xuất tiến độ triển khai và mốc thời gian hoàn thành một số thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư cho dự án.

Đối với Công viên công cộng phường Phú Thượng, liên danh cho biết đang phối hợp với Sở Xây dựng để thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Theo kế hoạch, báo cáo sẽ được trình UBND TP phê duyệt trước ngày 15/6 và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật trước ngày 22/6. Tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng dự kiến trong quý III/2026.

Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công ngoài hiện trường, liên danh kiến nghị UBND TP chỉ đạo UBND phường Phú Thượng hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích không bao gồm nghĩa trang Liên Ngạc trước ngày 15/6 và bàn giao cho liên danh triển khai thi công xây dựng.

Liên danh cũng đề xuất hoàn thành thủ tục giao đất trước ngày 20/6; triển khai công tác chuẩn bị thi công đối với phần diện tích đã được UBND TP tạm giao theo quyết định ngày 18/12/2025 trước ngày 22/5; đồng thời tổ chức thi công xây dựng trên toàn bộ diện tích được giao trước ngày 22/6.

Đối với tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, liên danh đề xuất tiến độ triển khai gồm: hoàn thành thẩm định, phê duyệt phương án, vị trí tuyến Trục đại lộ tỷ lệ 1/500 trước ngày 15/6; hoàn thành phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước ngày 5/7; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất công, đất nông nghiệp trong phạm vi hướng tuyến trước ngày 20/9; hoàn thành công tác giao đất và bắt đầu triển khai thi công tại hiện trường trước ngày 25/9.

Trong phần đề xuất kiến nghị, liên danh cho biết việc triển khai song song các thủ tục pháp lý nhằm rút ngắn thời gian thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng để đủ điều kiện thi công xây dựng.

Cụ thể, căn cứ phương án vị trí tuyến tỷ lệ 1/5000 theo văn bản ngày 15/5/2026 của Sở QH-KT, liên danh đề nghị giao UBND các xã, phường triển khai rà soát, thống kê nguồn gốc đất và lập dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phạm vi hướng tuyến. Việc phê duyệt dự án sẽ được thực hiện sau khi phương án, vị trí tuyến tỷ lệ 1/500 được UBND TP phê duyệt.

Liên danh cũng kiến nghị UBND các xã, phường khi triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng được thực hiện thủ tục quyết định thu hồi đất sau khi kết thúc thời hạn niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích không phải là đất ở. Nội dung này được dẫn chiếu theo Điểm a, khoản 3, Điều 3 Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội và Điểm 2 mục I - Phụ lục kèm theo Nghị định 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ.

Bố trí 79.000 - 85.000 căn tái định cư

Theo chủ trương đầu tư đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng.

Dự án trải dài trên địa bàn 16 xã, phường ven sông Hồng, gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phú, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Thành phố nhận định đây là dự án có phạm vi ảnh hưởng lớn, liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân ven sông, vì vậy việc chuẩn bị quỹ nhà và đất tái định cư được đặt lên hàng đầu.

Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết và kết luận của cấp có thẩm quyền, UBND TP Hà Nội cho biết theo tổng hợp của các địa phương trong phạm vi dự án, khu vực triển khai hiện có khoảng 247.431 người, tương ứng 70.474 hộ dân sinh sống.

Việc bố trí tái định cư cho các hộ dân được thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết gồm Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng. Trong đó, khu đô thị định cư tại phường Long Biên có quy mô khoảng 201 ha, đáp ứng khoảng từ 40.000 - 42.000 căn hộ định cư; khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam có quy mô khoảng 98 ha, đáp ứng khoảng từ 15.000 - 16.000 căn hộ định cư…

Ngoài ra, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh quy mô khoảng 700 ha hiện đang hoàn thiện thủ tục quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, sơ bộ đáp ứng khoảng từ 16.000 - 18.000 lô đất định cư.

Tổng số căn hộ định cư bằng đất và căn hộ chung cư cao tầng dự kiến khoảng từ 79.000 - 85.000 căn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.