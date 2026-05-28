"Mục sở thị" sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup sau 5 tháng thi công thần tốc

Lệ Chi
Sau 5 tháng thi công, sân vận động 135.000 chỗ của Vingroup đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng và bước vào giai đoạn kết cấu, hướng tới hoàn thành vào năm 2027.

Nằm trong siêu dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, sân vận động Hùng Vương được xây dựng trên diện tích 73,3 ha với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, trở thành sân vận động lớn nhất thế giới khi hoàn thành, đồng thời là sân đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất toàn cầu.
Ghi nhận sau khoảng 5 tháng thi công, dự án sân vận động Hùng Vương đã đạt khối lượng xây dựng ấn tượng, dần thành hình với toàn bộ hạng mục san lấp hoàn tất, hệ thống giao thông nội khu và kết nối đạt khoảng 80%.
Hạng mục thi công ép cọc kết cấu chính đạt 100%, cọc khoan nhồi đạt 40%.
Đài móng và sàn tầng 1 đạt khoảng 70%, đồng thời đang triển khai kết cấu bê tông cốt thép tầng 2 và các khán đài.
Chủ đầu tư cho biết dự kiến từ tháng 6/2026, dự án sẽ bước vào giai đoạn lắp đặt kết cấu thép đỡ mái
... và hoàn thành kết cấu bê tông cốt thép vào tháng 12/2026.
Sân vận động dự kiến hoàn thiện mái vào tháng 5/2027.
Dự kiến, sân vận động có tên ban đầu là Trống Đồng sẽ hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 7/2027 - thiết lập kỷ lục là sân vận động có tốc độ xây dựng nhanh nhất thế giới.
Công trình gây ấn tượng với thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, lấy cảm hứng từ họa tiết trống đồng Đông Sơn, kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và tinh thần biểu tượng cho hào khí dân tộc.
Sân vận động được định vị là công trình xanh và thông minh với hàng loạt công nghệ hiện đại như tích hợp AI, khả năng thay mới mặt sân trong 6-10 giờ, ghế thông minh kết nối 5G, kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực, hệ thống thu hồi - tái chế nước giúp tiết kiệm khoảng 70% lượng nước sạch, chống hấp thụ nhiệt và tia UV, thông gió tự nhiên giảm tiêu thụ năng lượng điều hòa và hạn chế tiếng ồn.
Đặc biệt, công trình sở hữu khu vực VVIP đạt tiêu chuẩn đón tiếp nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện lớn, hướng tới khả năng tổ chức và đăng cai các giải đấu, chương trình quy mô toàn cầu, tạo động lực phát triển kinh tế, du lịch và dịch vụ khu vực phía Nam Thủ đô.
Theo thông tin từ Vingroup, tổng khối lượng xây dựng của dự án thuộc nhóm lớn nhất thế giới hiện nay với khoảng 700.000 m3 bê tông, 1,7 triệu m2 ván khuôn.
Và 80.000 tấn cốt thép xây dựng, 1 triệu mối nối coupler và khoảng 46.000 tấn thép cho kết cấu mái cùng hệ mặt dựng façade.
Trong giai đoạn tiếp theo, khu vực quanh sân vận động sẽ tiếp tục triển khai khách sạn khoảng 30 tầng nổi và 1 tầng hầm, bệnh viện chuyên khoa thể thao quy mô lớn, tổ hợp sân tennis - pickleball cùng tuyến đường rộng 120 m kết nối trực tiếp các tuyến quốc lộ chính với đại dự án.
Phía chủ đầu tư cho biết công trường hiện duy trì hơn 5.000 công nhân làm việc liên tục ngày đêm.
Giai đoạn cao điểm sắp tới, nhân sự sẽ tăng lên khoảng 9.000-10.000 người, triển khai mô hình “3 ca, 4 kíp” ở tất cả hạng mục.

