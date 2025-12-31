Dấu hỏi về trục chiến lược mới của Tasco?

Tasco đang từng bước xây dựng hệ sinh thái di chuyển thông minh, nơi mọi nhu cầu của khách hàng được kết nối liền mạch. Hiệu quả về chiến lược này cần được kiểm chứng theo thời gian.

CTCP Tasco (Mã: HUT) vốn là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 1971. Đến tháng 11/2000, Tasco cổ phần hoá khi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng các công trình hạ tầng, kinh doanh phát triển nhà ở và khu đô thị ở các tỉnh miền Bắc.

Thời điểm trước khi lên sàn (2008), Tasco tập trung chủ yếu vào mảng xây lắp, nên 90% cơ cấu doanh thu của Tasco đến từ lĩnh vực này. Sau khi lên sàn, Tasco giảm dần việc nhận bao thầu xây lắp và chuyển sang lĩnh vực đầu tư các dự án theo hình thức BOT, BOO và BT, hoạt động thu phí không dừng (VEC).

Tuy nhiên sau một giai đoạn đầu tư, mô hình kinh doanh BOT bộc lộ rất nhiều điểm yếu trong quá trình vận hành. Cựu Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng đã từng thừa nhận về mảng thu phí là “làm rồi mới thấy sai lầm, mới thấy là xương xẩu, rất rủi ro”.

Năm 2014, Tasco xác định mảng bất động sản là ngành kinh doanh mũi nhọn và tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, ông Dũng cho biết công ty sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính là: Đầu tư bất động sản (BĐS), đầu tư y tế và công nghệ giai đoạn 2017 – 2022. Đồng thời tạm dừng đầu tư vào lĩnh vực BOT dù đã gắn bó 10 năm. Về đầu tư BĐS, theo ông Dũng, công ty lấy năng lực lõi là chủ đầu tư các dự án hạ tầng giao thông để đầu tư BĐS theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng.

Tháng 10/2021, Tasco chuyển giao dàn lãnh đạo mới với tân Chủ tịch là ông Hồ Việt Hà (sinh năm 1976). Đồng thời, công ty cũng công bố chiến lược tái cấu trúc mạnh mẽ với việc tập trung vào các hoạt động cốt lõi: Hạ tầng giao thông BOT, thu phí không dừng (ETC), và BĐS. Trong khi đó, công ty tinh gọn và thoái vốn các mảng kinh doanh như xây dựng, y tế, giáo dục và nông nghiệp….

Tháng 9/2023, Tasco chính thức sáp nhập Công ty TNHH SVC Holdings thông qua hoán đổi cổ phần. Điều này giúp Tasco sở hữu hệ thống phân phối ô tô lớn nhất cả nước, do SVC Holdings là công ty đang nắm giữ 54,1% vốn cổ phần của CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico – Mã: SVC).

Việc sáp nhập SVC Holdings đã giúp Tasco sở hữu hệ thống phân phối ô tô lớn nhất cả nước. Ảnh: Tasco.

Qua đó, Tasco đã hoàn thiện hệ sinh thái về xe ô tô, gia tăng số lượng showroom và phát triển thương hiệu ô tô mới (xe sang và xe điện) để đáp ứng sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường ô tô.

Tính đến hiện tại, 5 lĩnh vực mũi nhọn của Tasco là phân phối xe hơi (thông qua Tasco Auto), thu phí không dừng (VETC), bảo hiểm (Tasco Insurance), bất động sản (Tasco Land) và mảng đầu tư BOT (Tasco BOT).

Theo công bố mới đây, Tasco đã chính thức công bố chiến lược xây dựng hệ sinh thái di chuyển toàn diện, hướng tới kết nối đồng bộ các dịch vụ vận tải, hạ tầng thông minh và giải pháp công nghệ, mở ra mô hình di chuyển mới cho đô thị trong tương lai.

Với chiến lược “One-stop Mobility Solution", Tasco không chỉ dừng lại ở vai trò phân phối ô tô mà từng bước mở rộng sang các dịch vụ xoay quanh hành trình sử dụng xe, bao gồm bảo dưỡng, bảo hiểm, cứu hộ, thuê xe, sạc điện, rửa xe và thu phí không dừng, nhằm tạo nên một hệ sinh thái liền mạch trên một nền tảng thống nhất.

Tasco Auto – Công ty thành viên thuộc Tasco, đã công bố kế hoạch đưa loạt mẫu xe cao cấp mới về Việt Nam trong năm 2026. Tasco Auto hiện chiếm 13,7% thị phần phân phối ô tô tại Việt Nam (theo VAMA), sở hữu hơn 180 showroom, 70 xưởng dịch vụ và phân phối 16 thương hiệu ô tô từ phổ thông đến cao cấp.

Việc mở rộng danh mục sản phẩm được Tasco đánh giá là bước đi nhằm đón đầu xu hướng lựa chọn xe điện, xe công nghệ và xe hiệu suất cao đang tăng trưởng nhanh tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tasco hiện cũng đang sở hữu Công ty TNHH Thu phí tự động VETC - với hơn 10 năm kinh nghiệm vận hành giao thông thông minh, phục vụ gần 4 triệu khách hàng thường xuyên và xử lý khoảng 2 triệu giao dịch/ngày.

Với lợi thế dữ liệu và hạ tầng của mình, công ty quyết định mở rộng năng lực cứu hộ. Mới đây, VETC đã đưa vào hoạt động Trung tâm Cứu hộ toàn quốc VETC 24/7. Trung tâm được vận hành theo mô hình điều phối tập trung, ứng dụng công nghệ để kết nối lực lượng cứu hộ, phương tiện và đối tác trên toàn quốc, đồng thời chuẩn hóa quy trình xử lý, đảm bảo tính minh bạch và khả năng phản ứng nhanh trong từng tình huống.

Hiện trung tâm cứu hội kết nối tổng đài 24/7 với hơn 300 đối tác, phủ toàn bộ 100% xã, phường trên cả nước, được xem là hệ thống cứu hộ có quy mô lớn nhất Việt Nam, đồng thời đóng vai trò là hạ tầng hỗ trợ an toàn giao thông trong các giai đoạn mưa lũ và thiên tai.

Hiện VETC thuộc Tasco đang sở hữu số lượng xe cứu hộ lớn nhất cả nước với hơn 100 xe gồm: xe thớt, xe cẩu, xe van… Ảnh: Tasco.

Lỗ lũy kế hơn 1.800 tỷ đồng, Tasco Auto trở thành "gánh nặng"

Theo thống kê của người viết trong khoảng 10 năm trở lại đây, nếu xét giai đoạn chưa hợp nhất kết quả kinh doanh của SVC Holdings, Tasco từng đạt mốc doanh thu kỷ lục vào năm 2016 với gần 3.000 tỷ đồng nhờ việc bàn giao nhà cho khách hàng tại dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương (Foresa Villa).

Năm 2017, Tasco bắt đầu chứng kiến sự sụt giảm về mặt doanh thu khi các hợp đồng xây dựng và dự án bất động sản bị chậm tiến độ, chưa được bàn giao.

Kể từ đó, mức doanh thu của công ty dao động 700 – 1.100 tỷ đồng năm 2017 – 2022. Lợi nhuận liên tục sa sút, có năm 2020 thua lỗ tới 243 tỷ đồng. Tasco giải trình nguyên nhân thua lỗ phần lớn do ảnh hưởng từ số lỗ của dự án Thu phí không dừng VETC.

Xét về cơ cấu doanh thu của Tasco, giai đoạn trước 2015, phần lớn đến từ các hợp đồng xây lắp, xây dựng. Hai năm tiếp theo 2016 và 2017, công ty ghi nhận doanh thu lớn từ mảng bất động sản. Từ 2018, mảng thu phí trở thành nguồn thu chính cho Tasco, trong khi các hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, hợp đồng xây dựng hay bất động sản đều suy giảm mạnh.

Từ năm 2023, với sự hợp nhất của nhà phân phối ô tô, doanh thu của Tasco vọt tăng lên gần 11.000 tỷ đồng, tuy nhiên lúc này lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 56 tỷ, giảm hơn 60% so với năm trước đó.

Từ 2024, kết quả Tasco đã bật lên mạnh mẽ và thiết lập mức lãi kỷ lục. Tiếp nối đà tăng trưởng kỷ lục năm 2024 thì kết quả 9 tháng đầu năm 2025, Tasco ghi nhận doanh thu đạt 24.502 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 601 tỷ đồng, tăng 3,7 lần so với cùng kỳ.

Nguồn: Báo cáo tài chính Tasco.

Nếu xét về các chỉ số sinh lời, 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy kết quả đã cải thiện hơn nhiều. Biên lãi gộp nhích lên mức 9,88%. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (ROS) lên mức 2,45%, ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ) và ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tài sản) nhích lần lượt lên mức 4,38% và 1,71%.

Thành quả này có được vào việc tập đoàn đã tìm ra được "long mạch", khi mở rộng chuỗi giá trị dịch vụ liên quan đến ngành ô tô từ bảo dưỡng, bảo hiểm, cứu hộ, thuê xe, sạc điện, rửa xe và thu phí không dừng. Điều này sẽ giúp hiệu quả kinh doanh của Tasco sáng sủa hơn trong một ngành kinh doanh đầy tính cạnh tranh và khốc liệt như thế này.

Nguồn: Thống kê từ báo cáo của Tasco.

Tuy nhiên nếu nhìn nhận kỹ hơn, thì các chỉ số này vẫn khá "khiêm tốn". Chẳng hạn, ROS chỉ đạt 2,45%, tức là cứ 100 đồng doanh thu mang về, công ty chỉ lãi ròng gần 2,5 đồng.

Hai chỉ số đại diện cho tỷ suất sinh lời là ROA và ROE cũng chỉ ở mức một con số, cho thấy tập đoàn đang đầu tư nhiều vào tài sản cố định, các dự án dài hạn nhưng lợi nhuận tạo ra còn mỏng, chưa kịp phản ánh vào kết quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 tháng đầu năm cho thấy, Tasco vẫn duy trì được dòng tiền dương từ hoạt động kinh doanh 112 tỷ đồng, tuy nhiên con số này đã suy giảm so với mức 730 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do công ty tăng đầu tư vào hàng tồn kho (nhập mua thêm xe,...)

Trong 3 quý đầu năm, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp chiếm lần lượt 951 tỷ và 1.064 tỷ, đã ăn mòn phần lợi nhuận gộp hơn 2.400 tỷ của Tasco, khiến cho lợi nhuận ròng sau cùng chỉ còn 601 tỷ.

Dù không công bố cụ thể chi tiết các mảng ngành nghề, nhưng Tasco Auto - công ty đảm nhiệm mảng kinh doanh xe hơi - đang thua lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng.

Thông tin trên HNX, tại ngày 30/6, Tasco Auto đã lỗ lũy kế hơn 1.800 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2025, Tasco Auto báo lãi sau thuế 4,9 tỷ đồng, tích cực hơn con số lỗ hơn 80 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Nên nhớ, khoản lỗ lũy kế này đã bao gồm lợi thế thương mại khi Tasco Auto thực hiện các giao dịch mua bán, sáp nhập và đầu tư, gia tăng sở hữu tại các công ty con có hiệu quả,...

Điều này nghĩa dù là mảng đem về doanh thu chính cho Tasco, Tasco Auto cùng lúc cũng là mảng trở thành "gánh nặng" làm suy giảm lợi nhuận của tập đoàn vì khoản lỗ lũy kế "khổng lồ".

Tổng nợ phải trả cuối tháng 6/2025 của Tasco Auto đã tăng mạnh lên 11.300 tỷ do tăng vay nợ thuê tài chính, bao gồm cả vay ngân hàng và phát hành thêm trái phiếu riêng lẻ.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 của Tasco Auto. Nguồn: HNX.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ông Phạm Văn Dũng - Chủ tịch Tasco Auto - cũng thừa nhận biên lợi nhuận của công ty hiện tại chưa cao. “Trong kinh doanh ô tô, phần lợi nhuận và doanh thu bán xe mới chỉ chiếm 20%, 75% đến từ giá trị các dịch vụ gia tăng trọn đời. Do đó, chiến lược của công ty sẽ là mở rộng và tích hợp theo chiều dọc, thông qua đó sẽ cải thiện biên lợi nhuận lĩnh vực ô tô".

Tựu chung lại, hiệu quả thực sự của chiến lược mở rộng theo chiều dọc trong ngành ô tô vẫn cần được kiểm chứng theo thời gian, khi những quyết sách này sẽ dần phản ánh rõ nét hơn vào kết quả kinh doanh trong các kỳ tới.