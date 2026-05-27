Doanh nghiệp điện mặt trời áp mái top 1 “họ Viettel” sắp chia cổ tức

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction – Mã cổ phiếu: CTR) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án triển khai phát hành hơn 13,7 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Công nhân lắp đặt điện mặt trời áp mái của Viettel Construction. Ảnh: Viettel Construction.

Viettel Construction dự kiến phát hành 13.726.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu), tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 137,2 tỷ đồng. ​Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới).

​Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào cuối tháng 4/2026, phương án phân phối lợi nhuận tổng thể năm 2025 với tổng tỷ lệ 27% đã được thông qua. Bên cạnh việc trả 12% bằng cổ phiếu kể trên, Viettel Construction cũng sẽ chi hơn 308,8 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.

Trong Quý I/2026, doanh nghiệp này có doanh thu thuần đạt hơn 3.804,8 tỷ đồng, tăng trưởng 38,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 189,1 tỷ đồng, tăng 22,6% so với quý I năm ngoái.

Năm 2026, Viettel Construction đặt mục tiêu doanh thu đạt 15.653 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 778 tỷ đồng (mức cao nhất từ trước đến nay). Tính đến ngày 31/03/2026, tổng tài sản của Viettel Construction đạt gần 8.706,2 tỷ đồng, tăng 6,4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 7.189,7 tỷ đồng (tăng 8,5%).

Trong giai đoạn 2026 – 2030, Viettel Construction định hướng duy trì vị thế đứng đầu về Towerco (cho thuê hạ tầng trạm BTS) tại Việt Nam, đồng thời lấn sân sâu hơn vào mảng xây dựng dân dụng (B2C phủ khắp 100% Xã/Phường), năng lượng tái tạo và nghiên cứu đầu tư các dự án nhà ở xã hội mang thương hiệu Viettel. Việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu lần này sẽ là bệ đỡ quan trọng giúp doanh nghiệp tối ưu cấu trúc vốn và sẵn sàng cho các dự án lớn sắp tới.

Viettel Construction là một trong những doanh nghiệp "họ Viettel" có tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ một đơn vị xây lắp thuần túy ban đầu, doanh nghiệp này đã phát triển trở thành một Tổng công ty đa ngành dựa trên nền tảng kỹ thuật và công nghệ.

Viettel Construction hiện là đơn vị top 1 về tư vấn, lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho các hộ gia đình và doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

Tính lũy kế đến nay, tổng công suất điện mặt trời áp mái do Viettel Construction tư vấn, thiết kế và thi công trên toàn quốc đạt hàng trăm MWp (Megawatt peak - công suất phát điện tối đa (cực đại) của hệ thống năng lượng mặt trời). Công ty này đã lắp đặt cho hàng nghìn hộ dân (B2C) và hàng trăm nhà xưởng doanh nghiệp (B2B) nhờ lợi thế có lực lượng kỹ sư đóng chốt tại tất cả các Tỉnh/Thành phố và xuống tới tận từng Huyện/Xã.

Viettel Construction là đơn vị triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho hàng loạt siêu thị thuộc chuỗi Go! / BigC (Tập đoàn Central Retail của Thái Lan) tại Việt Nam. Lắp đặt cho các nhà máy của Tập đoàn An Phát Holdings, các hệ thống nhà xưởng tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bắc Ninh với quy mô mỗi dự án dao động từ vài trăm kWp đến hàng chục MWp.

Viettel Construction cũng là đối tác chiến lược cấp Quốc gia của Huawei và Sungrow (hai nhà sản xuất Inverter lớn nhất thế giới). Hợp tác trực tiếp với các thương hiệu thuộc Top định hạng Tier 1 toàn cầu như Longi Green Energy, Jinko Solar, Canadian Solar.