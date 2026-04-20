ĐHĐCĐ Tasco: Kỳ vọng bán hơn 10.000 xe Geely, kỳ vọng doanh thu gần 55.000 tỷ

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Tasco đặt mục tiêu tiêu thụ hơn 10.000 xe Geely trong năm nay, đồng thời lên kế hoạch doanh thu gần 55.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng - mức cao nhất theo kế hoạch kinh doanh được công bố.

Kỳ vọng tiêu thụ hơn 10.000 xe Geely

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chiều nay (20/4), ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT Tasco (HNX: HUT) - cho biết trong quý I/2026, mảng kinh doanh ô tô của Tasco Auto ghi nhận kết quả tích cực từ các thương hiệu mới. Trong đó, Geely bán khoảng 570 xe, còn Lynk & Co đạt khoảng 350 xe.

Theo Chủ tịch Tasco, chỉ trong 5 ngày sau khi ra mắt các mẫu xe năng lượng mới, hệ thống đã nhận hơn 1.200 đơn đặt hàng. Tuy nhiên, do lượng đặt hàng tăng nhanh, doanh nghiệp chưa kịp nhập đủ xe để giao ngay và đang đẩy nhanh tiến độ đặt hàng nhằm rút ngắn thời gian đưa xe về thị trường.

Tasco Auto đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ đơn hàng đã nhận trong tháng 3 trong vòng khoảng hai tháng tới. Trên cơ sở kết quả kinh doanh quý I và lượng đơn hàng tích lũy, doanh nghiệp đánh giá kế hoạch tiêu thụ hơn 10.000 xe trong năm 2026 là khả thi, thậm chí có thể vượt dự báo ban đầu.

Theo ông Độ, chiến lược của Tasco Auto không chỉ tập trung vào xe mới hay xe năng lượng mới mà duy trì danh mục đa dạng với khoảng 16 thương hiệu. Doanh nghiệp hướng tới xây dựng chuỗi giá trị ô tô toàn diện, mở rộng sang các dịch vụ trước, trong và sau bán như tài chính, bảo hiểm, sửa chữa, cứu hộ và chăm sóc xe. Trong danh mục của Tasco Auto, các thương hiệu truyền thống như Toyota, Ford và Mitsubishi hiện vẫn đóng góp hơn 70% doanh thu.

Tại đại hội, ban lãnh đạo Tasco cũng chia sẻ thêm về kế hoạch phát triển hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh nền tảng thu phí không dừng của VETC.

Nguồn vốn đầu tư từ IFC sẽ được phân bổ cho ba mục tiêu chính, gồm nâng cấp hạ tầng thu phí trong giai đoạn 2025-2027, xây dựng trung tâm dữ liệu dự phòng và nâng cấp hệ thống công nghệ theo hướng dữ liệu tập trung trên nền tảng đám mây, đồng thời thanh toán một phần các khoản nợ phát sinh từ giai đoạn đầu tư trước đây.

Dù dịch vụ ETC đang tiến gần ngưỡng bão hòa, doanh nghiệp đánh giá thị trường vẫn còn dư địa tăng trưởng khi từ nay đến năm 2027 dự kiến có thêm 27 tuyến cao tốc mới đi vào vận hành, trong đó khoảng 11 tuyến dự kiến hoàn thành trong năm nay và đầu năm sau. Hiện VETC đang tham gia vận hành khoảng hai phần ba số tuyến này.

Song song, Tasco đang phát triển nền tảng dịch vụ trên tập khách hàng hơn 3,2 triệu người dùng của VETC, mở rộng sang các dịch vụ liên quan đến hệ sinh thái ô tô như cứu hộ, bãi đỗ xe, rửa xe, sửa chữa, cũng như các sản phẩm tài chính như mở tài khoản, thấu chi và hướng tới phát hành thẻ tín dụng.

Kế hoạch doanh thu gần 55.000 tỷ đồng

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu gần 55.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.083 tỷ đồng, lần lượt tăng 51% và 37,5% so với năm trước.

Để phục vụ kế hoạch mở rộng đầu tư, Tasco dự kiến phát hành hơn 3.560 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 30:1, tức cổ đông sở hữu 30 cổ phiếu được quyền mua 1 trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng.

Trái phiếu có tỷ lệ chuyển đổi 1:10, tương ứng mỗi trái phiếu có thể đổi thành 10 cổ phần với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn vốn huy động dự kiến được phân bổ cho nhiều dự án trong hệ sinh thái. Cụ thể, khoảng 500 tỷ đồng sẽ đầu tư vào dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; 1.200 tỷ đồng góp vốn vào Tasco Investment; 560 tỷ đồng đầu tư vào Bảo hiểm Tasco; 800 tỷ đồng cho Tasco Land; gần 500 tỷ đồng dành cho dự án khu biệt thự cao cấp Việt Trì Legacy Lakeside tại Phú Thọ.

Theo lãnh đạo Tasco, một số dự án bất động sản lớn như Việt Trì, Chi Đông và Xuân Phương hiện đều do Tasco Land sở hữu 100%. Với mảng bất động sản nghỉ dưỡng, doanh nghiệp tiếp tục vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác 2 khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế gồm Six Senses Ninh Vân Bay và Ana Mandara Đà Lạt...

Năm 2026, doanh nghiệp xác định bước sang giai đoạn tăng trưởng và cải thiện hiệu quả khi các tài sản đã đầu tư bắt đầu được khai thác, đặc biệt là mảng bất động sản sau khi tháo gỡ pháp lý, cùng với việc nâng cao hiệu quả vận hành thông qua công nghệ.

Đại hội đồng cổ đông năm 2026 cũng thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Danh Hiếu và bà Phan Thị Thu Thảo, đồng thời bầu bổ sung ông Hoàng Minh Hùng - Tổng giám đốc Tasco vào Hội đồng quản trị.