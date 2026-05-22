Chủ tịch Đèo Cả: HHV không phải “Thánh Gióng”, không phiêu lưu vốn cổ đông

Chủ tịch Hồ Minh Hoàng cho biết HHV không phải “Thánh Gióng” để lớn nhanh trong một đêm, mà theo đuổi tăng trưởng bền bỉ, kỷ luật, đồng thời kiên định nguyên tắc không dùng tiền cổ đông cho các quyết định phiêu lưu.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) diễn ra ngày 22/5, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng cho biết trong bối cảnh hạ tầng giao thông tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế, HHV không chỉ là doanh nghiệp niêm yết mà còn là cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái Tập đoàn Đèo Cả.

“Có những thời điểm doanh nghiệp đi tìm cơ hội, nhưng cũng có những thời điểm cơ hội của đất nước gọi tên những doanh nghiệp có năng lực, có bản lĩnh và có trách nhiệm. HHV đang đứng trước một thời điểm như vậy”, ông Hoàng phát biểu trước cổ đông.

Có dự án đã chuẩn bị rất sâu nhưng vẫn quyết định dừng lại



Lãnh đạo HHV cho biết doanh nghiệp phát triển dựa trên hệ sinh thái khép kín của Đèo Cả, từ phát triển dự án, thu xếp vốn, thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì, thu phí và đào tạo nhân lực.

Theo đó, chiến lược của Đèo Cả và HHV là “tăng trưởng tập trung”, chỉ theo đuổi các lĩnh vực cốt lõi liên quan đến hạ tầng giao thông, thay vì mở rộng đầu tư dàn trải. Từ các dự án hầm xuyên núi, cao tốc, cầu lớn đến vận hành BOT, HHV từng bước nâng cao vị thế trong hệ sinh thái hạ tầng giao thông Việt Nam.

“HHV không phải ‘Thánh Gióng’ để sau một đêm vươn vai thành người khổng lồ. HHV phải là con ngựa bền bỉ trên dặm đường dài: có sức, có hướng, có kỷ luật và có khả năng đi xa”, Chủ tịch HHV nói.

Một trong những thông điệp đáng chú ý tại đại hội là quan điểm tăng trưởng có kỷ luật, kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Theo ông Hồ Minh Hoàng, có những dự án doanh nghiệp đã đầu tư nhiều thời gian, công sức nghiên cứu nhưng vẫn chủ động dừng lại khi đánh giá rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát hoặc điều kiện triển khai chưa phù hợp. Các dự án như Đại lộ sông Hồng hay Tân Phú - Bảo Lộc được nhắc tới như ví dụ cho tinh thần thận trọng trong lựa chọn đầu tư.

“Chúng tôi không né việc khó. Đèo Cả và HHV luôn chọn việc khó để làm. Nhưng việc khó phải có cơ chế phù hợp, nguồn lực phù hợp và phương án tài chính phù hợp. Chúng tôi không lấy tiền của cổ đông để phiêu lưu”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Đèo Cả

Kỳ vọng từ chính sách tháo gỡ BOT

Trong giai đoạn tới, Chủ tịch HHV cho biết doanh nghiệp dự kiến nâng cao năng lực tài chính để tham gia các dự án quy mô lớn hơn, có yêu cầu kỹ thuật cao và thời gian hoàn vốn dài.

Doanh nghiệp sẽ nghiên cứu nhiều phương án huy động vốn như tăng vốn chủ sở hữu, hợp tác với nhà đầu tư chiến lược, huy động tín dụng trung - dài hạn hay phát hành công cụ tài chính phù hợp quy định.

Tuy nhiên, lãnh đạo HHV khẳng định mục tiêu huy động vốn không phải để mở rộng bằng mọi giá mà nhằm tạo ra “tài sản thật, dòng tiền thật và giá trị thật” cho cổ đông.

“Ban lãnh đạo HHV phải quản trị vốn như quản trị máu của doanh nghiệp: máu phải lưu thông nhưng không được chảy sai chỗ”, ông Hồ Minh Hoàng nói.

Đại hội cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi Chính phủ ban hành Nghị định 122/2026/NĐ-CP nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án BOT giao thông.

Theo HHV, động thái này cho thấy Nhà nước đang từng bước chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp hạ tầng, góp phần củng cố niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng đối với mô hình PPP/BOT.

Tuy nhiên, Chủ tịch HHV cho rằng chính sách chỉ mở ra cơ hội, còn niềm tin của cổ đông phải được giữ bằng năng lực thực hiện, kỷ luật tài chính và kết quả cụ thể.

Báo cáo tại đại hội, ông Ngọ Trường Nam, Tổng Giám đốc HHV cho biết năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 4.468 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 766 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 14% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.