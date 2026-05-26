Hết bỡ ngỡ với mã QR, người Việt thực hiện 25 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt

Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ với mã QR hay ví điện tử, đến cuối năm 2025, chúng ta đã ghi nhận hơn 25,2 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt với giá trị đạt trên 362 triệu tỷ đồng.

Ngày 26/5, phát biểu tại chương trình Ngày tài chính số 2026 với chủ đề "Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số", ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) - cho biết những con số trên minh chứng cho sự bùng nổ của kinh tế số. Năm 2026 đánh dấu nhiều sự thay đổi quan trọng trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Trên nền tảng hạ tầng thanh toán đã vững chắc, chúng ta tiến tới xây dựng một hệ sinh thái “Tài chính số” toàn diện.

Chương trình năm nay không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn, đó là tài chính toàn diện, giúp mọi người dân, từ người dân thành thị đến tiểu thương tại các chợ truyền thống đều có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính một cách minh bạch, an toàn và hiệu quả nhất”.

Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) công bố chương trình Ngày tài chính số 2026. Ảnh: Chánh Trung.

Theo ông Phạm Anh Tuấn định hướng trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong giai đoạn này tập trung vào 3 mục tiêu chính. Trong đó có việc chú trọng tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, cho phép các thành phần kinh tế tham gia sâu rộng vào hệ sinh thái ngân hàng - tài chính.



Thứ hai là phát triển hạ tầng thanh toán quốc gia an toàn, thông suốt và chuẩn hóa. NHNN đang chỉ đảo đẩy mạnh việc nâng cấp hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng và các hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác, mở rộng hệ sinh thái thanh toán số để phục vụ thanh toán trực tuyến.

Đồng thời, NHNN sẽ tập trung chỉ đạo nghiên cứu việc chuyển đổi từ mã QR chuyển khoản đơn thuần sang chuẩn mã QR thanh toán (áp dụng rộng khắp, bao gồm cả các điểm bán lẻ, chợ truyền thống) là một trong những bước đi chiến lược nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu giao dịch số chính xác, phục vụ công tác điều hành vĩ mô và thúc đẩy tài chính toàn diện.

Các hoạt động tài chính số đang được ngân hàng, doanh nghiệp, người dân quan tâm nhiều hiện nay. Ảnh: BTC.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR với các quốc gia trong khu vực và thế giới. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà là cam kết của Việt Nam trong việc hội nhập sâu rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và du lịch phát triển.

Mở rộng thói quen thanh toán số

Chương trình Ngày tài chính số 2026 hướng đến mục tiêu không chỉ thúc đẩy thanh toán thông minh, mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện, nơi mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận thuận tiện, an toàn và bình đẳng với các dịch vụ tài chính hiện đại.

Hoạt động đầu tiên của chương trình là "Trạm chuyển đổi" với chiến dịch "Chuyển mã QR - Nhận đa lợi ích". Chiến dịch sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm giới thiệu các giải pháp QR Pay, QR Global đến hàng trăm ngàn tiểu thương và điểm bán.

Tiếp nối là hội thảo quốc gia mang tên "Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số", nơi các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng phân tích những xu hướng mới của thanh toán số và vai trò ngày càng lớn của hệ sinh thái thanh toán trong nền kinh tế liên ngành.

Đại diện BTC Ngày tài chính số 2026 công bố các hoạt động của chương trình. Ảnh: Chánh Trung.

Hoạt động"Trạm trải nghiệm", Lễ hội tài chính số Ting Ting Day, diễn ra trên toàn tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ giúp người dân khám phá tài chính số, trải nghiệm thanh toán nội địa và xuyên biên giới, tư vấn an ninh tài chính số, khu công nghệ Fintech cùng sân khấu cộng đồng.

Và cuối cùng là chuỗi hoạt động khuyến mại tập trung phối hợp cùng TP. HCM và Bộ Công Thương, kéo dài xuyên suốt từ tháng 6 đến tháng 9/2026. Chuỗi hoạt động này hướng đến mục tiêu kích cầu tiêu dùng, đồng thời mở rộng thói quen thanh toán số trong đời sống thường nhật trên phạm vi toàn quốc.