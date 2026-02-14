Lý do PNJ bị xử phạt, truy thu số tiền hơn 5 tỷ đồng

Tổng số tiền bị truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế mà PNJ phải nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 5,3 tỷ đồng.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định của Cục Thuế TP.HCM do vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, PNJ đã có hành vi khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm 2023, 2024 nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, trên các hóa đơn, chứng từ.

Với vi phạm nêu trên, PNJ bị xử phạt hành chính hơn 800 triệu đồng. Đồng thời doanh nghiệp còn phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế truy thu hơn 4 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền thuế gần 540 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 5/2/2026. PNJ có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt (nêu trên) vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế mà PNJ phải nộp vào Ngân sách Nhà nước là hơn 5,3 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết đã chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các quyết định của Cục Thuế TP.HCM và đã chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

Hồi đầu năm, PNJ cũng bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Đơn vị này đã có hành vi lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm và bị xử phạt hành chính số tiền gần 66 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2025, PNJ ghi nhận 34.976 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm của mảng kinh doanh vàng 24K.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Công ty báo lãi sau thuế 2.829 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2024, đây cũng là năm lãi kỷ lục của doanh nghiệp. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày PNJ lãi hơn 7,7 tỷ đồng.