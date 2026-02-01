Vì sao giá cổ phiếu công ty vàng bạc duy nhất trên sàn lập đỉnh?

PNJ - cổ phiếu công ty vàng bạc duy nhất trên sàn chứng khoán tăng hơn 34% trong một tháng, lập đỉnh 17 năm trong bối cảnh giá vàng trong nước và thế giới biến liên tục "đi lên".

Tuần qua (26/1 – 30/1), cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận liên tục “đi lên” và cán mốc 127.000 đồng/cổ phiếu vào phiên 30/1, mức cao nhất kể từ khi niêm yết trên HOSE (2009). Như vậy, chỉ trong vòng một tháng, thị giá PNJ đã tăng hơn 34%.

Không chỉ tăng mạnh về giá, thanh khoản của PNJ cũng cải thiện rõ rệt, giá trị sang tay mỗi phiên trong tuần qua đều trên 150 tỷ đồng. Đỉnh điểm vào phiên 28/1, cổ phiếu này lập kỷ lục khi khớp lệnh hơn 800 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu PNJ trong vòng 1 tháng qua. (Nguồn: Trading View).

Nhìn chung, sự đi lên của cổ phiếu PNJ trùng với “cơn sốt” của thị trường kim loại quý. Trong nước, giá vàng miếng liên tục lập đỉnh, có lúc lên đến 191,3 triệu đồng/ lượng, tăng hơn 36 triệu đồng trong chưa đầy một tháng. Giá bạc cũng nhảy lên mức 126 triệu đồng/kg, gấp rưỡi đầu năm.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính đẩy giá vàng trong nước đi lên do giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và kỳ vọng về chính sách tiền tệ thay đổi.

Yếu tố trợ lực cho cổ phiếu PNJ

Bình luận về đà tăng giá cổ phiếu công ty vàng bạc duy nhất trên sàn chứng khoán, nhóm phân tích từ Chứng khoán SHS cho rằng có nhiều nhân tố tác động.

Thứ nhất là giá vàng, bạc tăng làm tăng giá trị hàng tồn kho, từ đó thúc đẩy lợi nhuận. Năm 2025, PNJ đạt 34.976 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.829 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 34% so với năm 2024 và cũng là con số lợi nhuận năm cao kỷ lục của doanh nghiệp.

Về chính sách, việc xóa bỏ độc quyền của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất vàng miếng mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân. Quy định mới về cấp hạn ngạch xuất nhập khẩu có thể giúp PNJ giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu chính ngạch.

Đồng quan điểm, Chứng khoán DSC cũng cho rằng chính sách mới sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung vàng trong nước và cho phép PNJ chủ động hơn về nguyên liệu đầu vào.

Một cửa hàng của PNJ tại Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Anh).

Ngoài ra còn có 2 nhân tố trợ lực giúp giá cổ phiếu PNJ liên tục đi lên như việc doanh nghiệp thường chủ động tích trữ nguyên liệu để chuẩn bị cho nhu cầu tăng mạnh trong dịp cuối năm do cưới hỏi, lễ hội, ngày Thần Tài.

Bên cạnh đó là việc tăng cường kiểm soát tính hợp pháp của nguồn cung vàng có thể tạo áp lực cho các cửa hàng kim hoàn truyền thống, nhưng lại tốt với những chuỗi quy mô lớn và đảm bảo tính tuân thủ. "PNJ hoàn toàn có thể chiếm thêm thị phần từ các tiệm vàng nhỏ lẻ bị hạn chế kinh doanh trong bối cảnh Chính phủ siết chặt kiểm tra tính hợp pháp của nguồn nguyên liệu", DSC phân tích.

Xuất hiện thêm nhiều "cửa" sáng

Trong báo cáo gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 1, Chứng khoán Vietcap cho biết lãnh đạo PNJ dự báo biên lợi nhuận gộp trong năm 2026 dao động trong khoảng 20–24%, so với mức 22% theo kết quả kinh doanh năm 2025. Doanh nghiệp cho biết vẫn còn dư địa để tiếp tục tối ưu chi phí trong thời gian tới.

Niềm tin người tiêu dùng nhìn chung đã cải thiện, tuy nhiên ban lãnh đạo PNJ ghi nhận hành vi khách hàng có sự phân hóa như một bộ phận sẵn sàng chi tiêu cho trang sức thời trang như sản phẩm không thiết yếu. Trong khi nhóm khác thận trọng hơn do giá vàng đang ở mức cao.

Triển vọng nguồn cung vàng nguyên liệu trở nên tích cực hơn, được hỗ trợ bởi chính sách mua lại mới và khả năng được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu vàng, dù còn chờ quyết định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Bên cạnh đó, PNJ cho biết đã nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng, hiện đang trong quá trình chờ NHNN phê duyệt. Doanh nghiệp cũng đang làm việc với các ngân hàng đủ điều kiện được cấp phép sản xuất vàng miếng, cũng như một số ngân hàng khác đang trong giai đoạn chuẩn bị, trong đó PNJ có thể tham gia với vai trò đối tác gia công.

Về chính sách cổ tức, PNJ tái khẳng định định hướng duy trì mức cổ tức tiền mặt 2.000 đồng/cổ phiếu mỗi năm trong các năm tới, đồng thời trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1.

Theo Vietcap, đà phục hồi của chi tiêu tiêu dùng, cùng với chính sách mua lại thuận lợi hơn, là những yếu tố hỗ trợ hoạt động kinh doanh trong thời gian tới (điều này phản ánh qua việc biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ của PNJ cải thiện dần từ quý IV/2024 đến quý IV/2025, sau khi chạm đáy vào quý III/2024 do khó khăn về nguồn cung vàng nguyên liệu).