Động lực tăng trưởng mới của PNJ

Với vị thế là đơn vị chế tác vàng lớn và có năng lực cao nhất Việt Nam, PNJ có lợi thế để nhận được các hợp đồng gia công vàng miếng.

Trong báo cáo cập nhật, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thay đổi khuyến nghị Khả quan thành Nắm giữ, với mức tăng giá 10,5%.

VNDIRECT nâng giá mục tiêu thêm 17% nhờ doanh số bán lẻ vượt kỳ vọng trong 4Q25 và triển vọng tích cực cho năm 2026.

Tiêu điểm tài chính

PNJ ghi nhận lợi nhuận cao kỷ lục 1,2 nghìn tỷ trong 4Q25, tăng vọt 67% svck, nhờ doanh số bán lẻ trang sức tăng mạnh.

Năm 2025, PNJ đạt tổng doanh thu 35 nghìn tỷ, giảm 7% svck, chủ yếu do doanh số vàng 24K giảm 43% svck.

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của PNJ tăng 34% svck lên 2,8 nghìn tỷ, nhờ doanh số bán lẻ tăng mạnh và biên lợi nhuận cải thiện.

Luận điểm đầu tư

Doanh số trang sức bùng nổ nhờ tiêu dùng phục hồi trong mùa cao điểm

VNDirect kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của PNJ sẽ chủ yếu được thúc đẩy bởi mảng trang sức, nhờ sự phục hồi mạnh của tiêu dùng không thiết yếu, giá bán tăng và tiếp tục tối ưu chi phí. Doanh thu bán lẻ dự báo tăng khoảng ~15% svck trong năm 2026, nhờ sự phục hồi doanh số cửa hàng hiện hữu từ nửa cuối 2025 và mở mới cửa hàng trong năm 2026. Trang sức tiếp tục là động lực lợi nhuận chính nhờ biên lợi nhuận cấu trúc cao hơn so với vàng miếng.

Doanh thu vàng miếng phục hồi sau khi Nghị định 232 được triển khai

Sau khi giảm mạnh trong nửa đầu 2025 do nguồn cung nguyên liệu thắt chặt và giá vàng cao, doanh số vàng miếng được kỳ vọng phục hồi trong năm 2026 khi có them hướng dẫn về Nghị định 232, xóa bỏ cơ chế độc quyền Nhà nước đối với nhập khẩu và sản xuất vàng miếng. Điều kiện nguồn cung cải thiện sẽ giúp khối lượng giao dịch trở lại bình thường, với doanh thu vàng miếng dự báo tăng 45% svck trong năm 2026, đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh thu.

Điều chỉnh chính sách thu đổi có thể tăng DT nhưng thu hẹp biên trang sức

Từ tháng 11/2025, chính sách thu đổi mới của PNJ (mua lại theo giá vàng thị trường thời điểm hiện tại thay vì giá bán trên hóa đơn) giúp gia tăng giá trị thu đổi cho khách hàng và tăng lượng nguyên liệu đầu vào trong bối cảnh thiếu hụt vàng. Dù có thể khiến biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ theo năm, chính sách này hỗ trợ tăng sản lượng bán lẻ và nâng cao tính linh hoạt trong vận hành, qua đó duy trì tăng trưởng lợi nhuận gộp tuyệt đối.

Động lực tăng trưởng mới từ vàng miếng B2B và xuất khẩu trang sức

Nghị định 232 cho phép một số ngân hàng thương mại đạt điều kiện sản xuất vàng miếng, trong đó một số ngân hàng cho biết có kế hoạch thuê ngoài gia công. Với vị thế là đơn vị chế tác vàng lớn và có năng lực cao nhất Việt Nam, PNJ có lợi thế để nhận được các hợp đồng này, qua đó hỗ trợ tăng trưởng mảng bán buôn. Bên cạnh đó, việc thuế xuất khẩu trang sức giảm từ 1% xuống 0% có thể thúc đẩy lợi nhuận xuất khẩu từ mức nền thấp (hiện chiếm khoảng ~1% tổng doanh thu), và dự kiến tăng lên từ năm 2026.

