Vingroup, Sun Group và loạt doanh nghiệp "đổ bộ" về Điện Biên

Hàng loạt tập đoàn lớn trong và ngoài nước đang “đổ vốn” vào tỉnh Điện Biên, mở ra kỳ vọng về một làn sóng đầu tư mới có thể thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của tỉnh miền núi này.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức sáng 11/5, tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 doanh nghiệp, với tổng vốn hơn 48.320 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cũng được ký kết với tổng giá trị hơn 209.370 tỷ đồng, nâng tổng vốn cam kết tại hội nghị lên trên 257.000 tỷ đồng.

Theo ban tổ chức, dòng vốn mới được kỳ vọng tạo cú hích mạnh cho tăng trưởng, đồng thời mở ra hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương.

Điểm nhấn đáng chú ý của hội nghị là dòng vốn FDI tập trung vào năng lượng sạch. Cụ thể, Tập đoàn Vestas Development A/S được trao quyết định đầu tư hai dự án gồm nhà máy điện gió Điện Biên Đông (giai đoạn 1) và nhà máy điện gió Mường Ảng với tổng công suất 234 MW, tổng vốn hơn 9.634 tỷ đồng.

Cùng đó, liên doanh giữa TPDB Wind Power Investment Pte và Beijing Weineng Investment đầu tư nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ với công suất 125 MW, tổng vốn 4.375 tỷ đồng.

Ngoài điện gió, các dự án điện mặt trời cũng được triển khai. Vingroup thông qua công ty thành viên VinEnergo đầu tư nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 với công suất 300 MW, vốn đầu tư hơn 5.370 tỷ đồng.

Một số dự án điện mặt trời nổi khác cũng được trao quyết định đầu tư, gồm: điện mặt trời trên mặt hồ Pá Khoang (73 MW, vốn hơn 1.473 tỷ đồng); điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu (72 MW, vốn hơn 1.454 tỷ đồng). Ngoài ra, dự án Thủy điện Lê Bâu 3 cũng được chấp thuận đầu tư.

Song song với năng lượng, các dự án đô thị và du lịch quy mô lớn cũng bắt đầu được triển khai tại Điện Biên Phủ.

Ngay trong sáng 11/5, tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần phát triển Thành phố Xanh - thành viên của Vingroup - tổ chức lễ động thổ dự án khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ.

Dự án có quy mô khoảng 228 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 23.660 tỷ đồng. Theo quy hoạch, khu đô thị sẽ phát triển gần 1.000 căn biệt thự, 2.000 căn liền kề, các tòa căn hộ cao tầng, sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế cùng hệ thống tiện ích, dịch vụ du lịch – nghỉ dưỡng đồng bộ.

Trước đó một ngày, Sun Group cũng đã động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa – lịch sử Điện Biên Phủ, quy mô hơn 35 ha, triển khai tại các xã Mường Phăng và Pu Nhi.

Điểm nhấn của dự án là tuyến cáp treo một dây dài hơn 5 km, công suất khoảng 2.500 khách/giờ, kết nối từ khu ga đi gần di tích Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng đến khu ga đến trên đỉnh Pú Tó Cọ – nơi từng đặt đài quan sát của Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Khi tuyến cáp treo hoàn thành và đưa vào vận hành, thời gian tiếp cận khu vực đỉnh Pú Tó Cọ dự kiến sẽ rút ngắn xuống còn khoảng 15 phút. Điều này được kỳ vọng giúp việc tham quan khu di tích gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trở nên thuận tiện hơn.

Khi hoàn thành, tổ hợp này có thể phục vụ khoảng 15.000 lượt khách mỗi ngày, kỳ vọng kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại địa phương lên 2-3 ngày, qua đó hình thành chuỗi giá trị mới cho ngành du lịch - dịch vụ của tỉnh.