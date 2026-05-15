Đế chế năng lượng của ông Phạm Nhật Vượng “bơm” vốn thêm 50.000 tỷ đồng

Hoàng Anh
Sau đợt bổ sung vốn, quy mô vốn điều lệ của VinEnergo đã vượt Vingroup (hơn 77.000 tỷ đồng).

Ngày 15/5, CTCP Năng lượng VinEnergo tăng vốn điều lệ từ 28.335 tỷ đồng lên hơn 79.923 tỷ đồng, nghĩa là bổ sung thêm hơn 51.000 tỷ đồng vào vốn điều lệ.

Toàn bộ phần vốn tăng thêm đến từ các nhà đầu tư tư nhân trong nước. Trong đó có 44,59% được góp bằng tiền, phần còn lại (55,41%) được đóng góp thông qua các loại tài sản khác. Tuy nhiên cơ cấu cổ đông không được công bố chi tiết.

Như vậy, quy mô vốn điều lệ của VinEnergo đã vượt Vingroup (hơn 77.000 tỷ đồng), thậm chí vượt loạt doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, BSR...

VinEnergo được thành lập vào ngày 10/3/2025, có trụ sở chính đặt tại khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội.

Thời điểm mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup giữ 71% vốn, Vingroup sở hữu 19% vốn. Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người nắm giữ 5% vốn.

Chỉ sau 3 tháng (6/2025), VinEnergo nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng.

Đến tháng 10, công ty điều chỉnh vốn điều lệ lên mức 28.355 tỷ đồng, chính thức gia nhập nhóm doanh nghiệp tỷ USD.

Tháng 11/2025, cơ cấu cổ đông của VinEnergo xuất hiện nhà đầu tư nước ngoài Dynamic Invest Group Limited với khoản góp vốn gần 1.417 tỷ đồng, tương ứng 5% vốn điều lệ.

Theo công bố trên website, VinEnergo đang triển khai 8 dự án điện trong nước tại 5 địa phương, với số vốn đầu tư khoảng 287.000 tỷ đồng. Tổng công suất của các nhà máy đạt gần 7.500 MW, tương đương 7,5 GW.

Ngày 28/3, VinEnergo đã ký hợp tác với UBND tỉnh Gia Lai nhằm nghiên cứu, khảo sát tiềm năng đầu tư cụm nhà máy điện gió tại địa phương này với số vốn khoảng 210.000 tỷ đồng. Công suất dự kiến khoảng 3.000 MW.

VinEnergo còn đặt kế hoạch phát triển 100GW năng lượng tái tạo trong 3 năm tới tại các thị trường nước ngoài. Các khu vực được doanh nghiệp định hướng triển khai gồm Bắc Mỹ, Bắc Âu, Địa Trung Hải và Đông Nam Á. Ngoài ra, VinEnergo cũng đang nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Trung Á và châu Phi.

Theo công bố, doanh nghiệp đã đạt được các thỏa thuận triển khai những dự án quốc tế đầu tiên tại Đan Mạch, Thụy Điển và Philippines với tổng công suất khoảng 10GW.

Gần 1.000 cửa hàng của PVOIL sẵn sàng kinh doanh xăng E10

Ngày 15/5, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.

Ngày 15/5, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE – mã EVF) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của EVF trong giai đoạn mới.

Trong khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường được định giá dựa trên kỳ vọng, Masan Group (HOSE: MSN) hiện có vốn hóa thấp hơn đáng kể giá trị phần sở hữu tại các công ty thành viên cốt lõi, ngay cả khi nhiều mảng kinh doanh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn về lợi nhuận và dòng tiền.

Sau hơn 2 tháng kể từ khi thành lập, doanh nghiệp do Tập đoàn FLC nắm cổ phần chi phối đã 2 lần đổi tên và tăng vốn điều lệ gấp 4 lần lên 6.000 tỷ đồng, trước khi chính thức mang tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC.

Ngày 14/5 tại Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng. Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp chất lượng cao, mở rộng không gian phát triển công nghiệp – logistics và góp phần khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp - logistics hàng đầu miền Bắc cho thành phố.

VinFast vừa công bố kế hoạch tái cấu trúc để tăng hiệu quả hoạt động. Ngay lập tức, dư luận xôn xao đồn đoán đây là chiêu "ve sầu thoát xác" nhằm thoái lui khỏi lĩnh vực ô tô của VinFast. Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc VinFast đã có những chia sẻ để làm rõ hơn về chủ đề này.

Tại diễn đàn Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank - khẳng định: "Trong kỷ nguyên AI, ngành ngân hàng vốn kinh doanh dựa trên niềm tin và uy tín suốt hàng trăm năm qua, giờ đây cần nỗ lực hơn nữa để khẳng định "vị thế tiên phong trong việc bảo vệ niềm tin số" cho khách hàng". Và việc sử dụng AI hiệu quả, khai thác tối đa lợi ích trong khi giảm thiểu những "mặt tối" của AI, chính là cách thức hữu hiệu để bảo vệ tài sản và sự an tâm của người dùng.

Giữa một Sài Gòn chật cứng bê tông, Vinhomes Sài Gòn Park - siêu đô thị 1.080ha phía Tây Bắc TP.HCM xuất hiện như một làn gió mát thổi vào siêu đô thị 14 triệu dân. Với 100 công viên xanh mát, mật độ cây xanh, mặt nước dày đặc, dự án được đánh giá như một cuộc cách mạng về không gian sống cho cư dân đô thị.

