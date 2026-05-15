Đế chế năng lượng của ông Phạm Nhật Vượng “bơm” vốn thêm 50.000 tỷ đồng

Sau đợt bổ sung vốn, quy mô vốn điều lệ của VinEnergo đã vượt Vingroup (hơn 77.000 tỷ đồng).

Ngày 15/5, CTCP Năng lượng VinEnergo tăng vốn điều lệ từ 28.335 tỷ đồng lên hơn 79.923 tỷ đồng, nghĩa là bổ sung thêm hơn 51.000 tỷ đồng vào vốn điều lệ.

Toàn bộ phần vốn tăng thêm đến từ các nhà đầu tư tư nhân trong nước. Trong đó có 44,59% được góp bằng tiền, phần còn lại (55,41%) được đóng góp thông qua các loại tài sản khác. Tuy nhiên cơ cấu cổ đông không được công bố chi tiết.

Như vậy, quy mô vốn điều lệ của VinEnergo đã vượt Vingroup (hơn 77.000 tỷ đồng), thậm chí vượt loạt doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, BSR...

VinEnergo được thành lập vào ngày 10/3/2025, có trụ sở chính đặt tại khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội.

Thời điểm mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup giữ 71% vốn, Vingroup sở hữu 19% vốn. Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người nắm giữ 5% vốn.

Chỉ sau 3 tháng (6/2025), VinEnergo nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng.

Đến tháng 10, công ty điều chỉnh vốn điều lệ lên mức 28.355 tỷ đồng, chính thức gia nhập nhóm doanh nghiệp tỷ USD.

Tháng 11/2025, cơ cấu cổ đông của VinEnergo xuất hiện nhà đầu tư nước ngoài Dynamic Invest Group Limited với khoản góp vốn gần 1.417 tỷ đồng, tương ứng 5% vốn điều lệ.

Theo công bố trên website, VinEnergo đang triển khai 8 dự án điện trong nước tại 5 địa phương, với số vốn đầu tư khoảng 287.000 tỷ đồng. Tổng công suất của các nhà máy đạt gần 7.500 MW, tương đương 7,5 GW.

Ngày 28/3, VinEnergo đã ký hợp tác với UBND tỉnh Gia Lai nhằm nghiên cứu, khảo sát tiềm năng đầu tư cụm nhà máy điện gió tại địa phương này với số vốn khoảng 210.000 tỷ đồng. Công suất dự kiến khoảng 3.000 MW.

VinEnergo còn đặt kế hoạch phát triển 100GW năng lượng tái tạo trong 3 năm tới tại các thị trường nước ngoài. Các khu vực được doanh nghiệp định hướng triển khai gồm Bắc Mỹ, Bắc Âu, Địa Trung Hải và Đông Nam Á. Ngoài ra, VinEnergo cũng đang nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Trung Á và châu Phi.

Theo công bố, doanh nghiệp đã đạt được các thỏa thuận triển khai những dự án quốc tế đầu tiên tại Đan Mạch, Thụy Điển và Philippines với tổng công suất khoảng 10GW.

