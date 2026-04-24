Pháp, Ba Lan tập trận tấn công hạt nhân nhằm vào Nga

Lực lượng Viễn chinh Hỗn hợp do Anh dẫn đầu cũng sẽ diễn tập phong tỏa hải quân và chiếm giữ vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Pháp và Ba Lan đang chuẩn bị các cuộc tập trận quân sự chung mô phỏng các cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường và hạt nhân nhằm vào Nga và Belarus, theo truyền thông Ba Lan. Moscow cho rằng NATO cũng sẽ đồng thời diễn tập phong tỏa và chiếm giữ vùng Kaliningrad của Nga.

Trang tin Wirtualna Polska (WP) hôm 23/4 dẫn các nguồn tin trong quân đội, cho biết các cuộc tập trận hạt nhân dự kiến sẽ diễn ra “trong thời gian tới” trên Biển Baltic và miền Bắc Ba Lan, nhằm xây dựng một “cánh tay quân sự Ba Lan–Pháp… ngoài bộ máy hành chính của NATO” để răn đe cái gọi là mối đe dọa từ Nga.

Moscow liên tục bác bỏ những cáo buộc này là vô căn cứ, nhấn mạnh không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia nào, đồng thời cáo buộc NATO đang công khai chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự.

Theo các kịch bản được cho là đã được thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hồi đầu tuần, các tiêm kích F-16 của Ba Lan sẽ thực hiện nhiệm vụ trinh sát tầm xa và xác định mục tiêu, sau đó tấn công các “mục tiêu giá trị cao ở khu vực gần St. Petersburg” bằng tên lửa hành trình JASSM-ER mang đầu đạn thông thường.

Các tiêm kích Rafale B của Pháp, được trang bị tên lửa ASMP mang đầu đạn hạt nhân, cũng sẽ cất cánh từ Pháp bay tới tuyến Budapest–Kaliningrad và mô phỏng các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào các mục tiêu tại Nga và Belarus.

Các cuộc tập trận này được mô tả là một phần trong nỗ lực của ông Macron nhằm mở rộng “ô hạt nhân” của Pháp sang các quốc gia châu Âu khác và tăng cường năng lực răn đe hạt nhân. Nga từ lâu đã lên án NATO làm gia tăng căng thẳng tại châu Âu, đặc biệt thông qua việc gia tăng các phát ngôn liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Phản ứng trước thông tin về các cuộc tập trận hạt nhân Pháp–Ba Lan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng điều này “cho thấy tham vọng quân sự hóa và hạt nhân hóa hơn nữa của châu Âu”, đồng thời cảnh báo các bước đi như vậy “không góp phần vào sự ổn định và khả năng dự đoán trên lục địa châu Âu.”

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cũng cho biết lực lượng Viễn chinh Hỗn hợp (JEF) do Anh dẫn đầu của NATO đang diễn tập các kịch bản phong tỏa hải quân và chiếm giữ vùng Kaliningrad của Nga, đồng thời “cố tình theo đuổi con đường gia tăng đối đầu.”

Trong khi đó, Quốc hội Phần Lan đang xem xét một dự luật cho phép nhập khẩu và lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này – một động thái có thể đảo ngược các rào cản pháp lý vốn cấm các loại vũ khí này từ những năm 1980.

Moscow cảnh báo rằng bất kỳ việc triển khai vũ khí hạt nhân nào tại Phần Lan sẽ là mối đe dọa trực tiếp đối với Nga và sẽ kéo theo các biện pháp đáp trả.

Phát biểu độc quyền với RT hôm thứ Năm, ông Andrey Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, cảnh báo các nhà lập pháp Phần Lan sẽ phạm “sai lầm lớn” nếu thông qua dự luật này. Theo ông, việc triển khai vũ khí hạt nhân nước ngoài tại quốc gia Bắc Âu sẽ làm suy giảm đáng kể an ninh của chính nước này.

Ông Kartapolov dự đoán các cơ sở quân sự liên quan trên lãnh thổ Phần Lan “chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên” của lực lượng chiến lược Nga.

Theo RT