Nhà máy lọc dầu Nga cháy 3 ngày sau đòn drone của Ukraine, không khí ô nhiễm nặng

Nhà máy lọc dầu Tuapse ở Nga bốc cháy suốt 3 ngày sau cuộc tấn công bằng drone Ukraine, khiến không khí ô nhiễm nghiêm trọng và hoạt động bị đình trệ.

Một lực lượng lớn lính cứu hỏa Nga đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp dập tắt đám cháy tại nhà máy lọc dầu Tuapse bên bờ Biển Đen, sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, trong khi giới chức cho biết chất lượng không khí tại thành phố này đã suy giảm nghiêm trọng.

Hôm thứ Ba, hai nguồn tin trong ngành cho biết nhà máy lọc dầu Tuapse – nơi phần lớn sản phẩm được xuất khẩu – đã phải ngừng hoạt động sau cuộc tấn công ngày 16/4.

Hôm 22/4, sở chỉ huy khu vực Krasnodar miền Nam Nga cho biết: “Tại Tuapse, công tác chữa cháy đang tiếp tục sang ngày thứ ba đối với một đám cháy lớn tại khu cảng biển sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của chính quyền Kiev.”

Theo thông báo, 276 lính cứu hỏa cùng 77 phương tiện đã được huy động để xử lý vụ việc.

Giới chức cũng cho biết các sản phẩm phụ từ đám cháy, kết hợp với mưa, đã tạo ra một lớp “phủ đen” tại các khu vực xung quanh nhà ga cảng.

Các phép đo khí quyển cho thấy nồng độ benzene, xylene và muội than cao gấp 2–3 lần mức cho phép. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà, đóng kín cửa sổ và lau sạch các bề mặt.

“ Tình hình sẽ trở lại bình thường ngay khi đám cháy được dập tắt,” cơ quan này cho biết.

Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, trong bối cảnh Mỹ – quốc gia từng làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Nga – hiện chuyển trọng tâm sang cuộc chiến với Iran.

Theo các quan chức Nga, các cuộc tấn công vào ngày 16/4 và 20/4 nhằm vào thành phố Tuapse đã gây hư hại cơ sở hạ tầng vận tải tại cảng và khiến các kho chứa sản phẩm dầu bị bốc cháy.

Theo Reuters