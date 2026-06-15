Những đổi thay sau gần 6 tháng bầu Thụy nắm quyền ở Sacombank

Cuối năm ngoái, bầu Thụy rời ghế Chủ tịch LPBank, bắt đầu hành trình mới tại Sacombank. Sau đó, nhiều người thân cận của đại gia quê Ninh Bình gia nhập nhà băng này.

Cuối năm 2025, ông Thụy tham gia điều hành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - Mã: STB) với vị trí quyền tổng giám đốc. Bước đi chiến lược diễn ra trong bối cảnh cần xử lý khối nợ xấu liên quan ông Trầm Bê để hoàn thành việc tái cơ cấu.

“Việc xử lý 32,5% cổ phần của ông Trầm Bê là một việc khá phức tạp. Ngân hàng sẽ tiếp tục làm việc với NHNN để thông qua phương án xử lý. Nếu thuận lợi, năm 2026 sẽ thông qua”, lãnh đạo Sacombank thông tin với cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên.

Những tín hiệu về sự đổi thay mạnh mẽ ở Sacombank diễn ra sau khi ông Thụy giữ chức tổng giám đốc từ ngày 3/3. Nhiều vị trí cấp cao tại Sacombank dần được “thay máu” với người mới đa phần đến từ LPBank hoặc liên quan mật thiết với bầu Thuỵ.

Từ trái sang phải là ông Faussier Loic, ông Lưu Danh Đức, ông Nguyễn Hoàng Hải, bà Nguyễn Thị Kiều Anh.

Giữa tháng 3, Sacombank bổ nhiệm phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Kiều Anh kiêm nhiệm vai trò là người quản trị công ty và công bố thông tin. Bà Kiều Anh là người từng đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc LPBank và gia nhập Sacombank cùng thời điểm với ông Thụy.

Sau đó không lâu, cố vấn cấp cao ban điều hành LPBank Loic Faussier sang Sacombank và giữ chức phó tổng giám đốc, phụ trách mảng quản trị rủi ro, pháp chế và tuân thủ. Hiện tại, ông đang giữ chức quyền tổng giám đốc Sacombank.

Đến đầu tháng 5, ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải được bổ nhiệm vào vị trí phó tổng giám đốc. Điểm chung 2 lãnh đạo cấp cao của Sacombank là từng làm việc tại LPBank.

Đáng chú ý nhất là thông tin nhân sự cấp cao vào hồi tháng 6 khi con trai và con gái ông Thụy đều gia nhập Sacombank. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Mỹ Anh (sinh năm 2001) giữ chức vụ trợ lý tổng giám đốc thuộc văn phòng quản trị ngân hàng. Ông Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2003) giữ chức vụ trợ lý HĐQT thuộc văn phòng quản trị ngân hàng.

Con gái và con trai bầu Thuỵ.

Sự lột xác toàn diện của Sacombank

Ngoài “thay máu” nhân sự cấp cao, Sacombank cũng ghi nhận sự lột xác toàn diện với sự thay đổi từ tên gọi mới, trụ sở mới và cắt giảm nhân sự ở quy mô lớn.

Kể từ ngày 1/6, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chính thức đổi tên thương mại thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc sau 3 thập kỷ. Theo lý giải, “Sài Gòn” đại diện cho tinh thần năng động, tiên phong và hội nhập - nơi khởi nguồn của thương hiệu Sacombank; “Tài” thể hiện năng lực tài chính vững mạnh và sự chuyên nghiệp trong hoạt động; còn “Lộc” mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng.

Ngân hàng cũng khẳng định việc thay đổi tên thương mại không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và cổ đông.

Cùng với việc đổi tên, Sacombank cũng thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính về tòa nhà ThaiSquare The Merit trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM. Theo lãnh đạo ngân hàng, việc thay đổi trụ sở chính là việc làm cần thiết nhằm phù hợp với định hướng phát triển và tăng độ nhận diện thương hiệu trong giai đoạn phát triển mới.

Cùng với đó, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cũng được dịch chuyển từ TP HCM ra Phú Thọ.

Sacombank chuyển trụ sở chính về đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM.

Một điểm đáng chú ý khác trong giai đoạn ông Thuỵ gia nhập Sacombank là nhân sự liên tục bị cắt giảm. Tính đến cuối tháng 3/2026, tổng nhân viên của ngân hàng mẹ và các công ty con là 14.080 người, giảm 2.736 người so với đầu năm (16.816).

Như vậy, chỉ trong 3 tháng, Sacombank giảm 16% quy mô nhân sự, trong đó tập trung tinh giản tại ngân hàng mẹ khi số lượng nhân viên giảm từ 15.851 xuống 13.281, tức giảm 2.570 người. Đây cũng là lần tinh gọn bộ máy mạnh tay nhất của Sacombank trong nhiều năm qua, vượt xa mức giảm khoảng 1.300 nhân sự của cả năm 2025.

Hiện tại, lượng nhân viên của Sacombank đã rơi xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua. Giai đoạn 2017 – 2024, ngân hàng từng duy trì lực lượng lao động hơn 18.000 người, đỉnh điểm vào năm 2019 còn vượt 19.000 người.

Nếu so sánh với thời kỳ hoàng kim 2019, nhân sự Sacombank đã giảm hơn 5.000 người.

Nhìn chung, sự thay đổi Sacombank hiện tại khiến nhiều nhà đầu tư liên tưởng tới Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank – Mã: LPB) một thời. Dưới thời ông Thuỵ, nhà băng này có nhiều thay đổi quan trọng như rời trụ sở chính về toà nhà của ThaiHoldings, đổi tên ngân hàng từ LienVietPostBank thành LPBank, thay máu lãnh đạo, cắt giảm lượng lớn nhân sự (3.000 người)...

Cùng với đó là lợi nhuận LPBank liên tục được cải thiện. 2023 - năm đầu tiên ông Thụy ngồi vào ghế chủ tịch - lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng 24% so với cùng kỳ và gần gấp đôi so với 2 năm trước đó. Giai đoạn 2024 – 2025, lợi nhuận đều tăng trưởng 2 con số và chính thức đưa LPBank gia nhập nhóm ngân hàng có lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng.

Những vấn đề nổi cộm ở Sacombank

Như đã nói ở trên, vấn đề lớn nhất Sacombank cần giải quyết hiện nay liên quan đến khoản nợ xấu liên quan đến nhóm ông Trầm Bê. Cùng với đó là khoản nợ liên quan đến Khu công nghiệp Phong Phú và nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, lãnh đạo Sacombank cho biết kế hoạch xử lý lô cổ phần của ông Trầm Bê đã được HĐQT trình NHNN năm 2025. Phương án có thể hoàn tất trong năm 2026, song không loại trừ khả năng kéo dài thêm do phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan.

“Việc xử lý nợ xấu có nhiều vướng mắc liên quan pháp lý dẫn đến nợ xấu kéo dài, khối lượng hồ sơ tồn đọng lớn. Tất cả các khoản nợ xấu phần lớn đều có tài sản bảo đảm, đủ bù đắp cho nghĩa vụ nợ của khách hàng nên HĐQT đánh giá khả năng thu hồi vốn cao. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc vào thị trường do phần lớn tài sản bảo đảm tại Sacombank là bất động sản”, lãnh đạo ngân hàng chia sẻ.

Nhìn chung, nợ xấu vẫn là thách thức lớn nhất đối với Sacombank trong giai đoạn trước và ở thời điểm hiện tại.

Tính đến cuối quý I/2026, số dư nợ xấu của ngân hàng (nợ nhóm 3 đến nhóm 5) tăng 3,4% lên 41.498 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu tăng lên 6,62%. Tuy nhiên, nhờ tăng cường trích lập dự phòng nên tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Sacombank tăng nhẹ từ 50% lên 53%.

Trong cơ cấu nợ xấu, nợ có khả năng mất vốn của ngân hàng chiếm tỷ trọng cao nhất với hơn 30.500 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng hơn gấp đôi so với đầu năm lên 7.791 tỷ đồng trong khi nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) giảm hơn một nửa về 3.159 tỷ đồng.

Trong quý đầu tiên của năm 2026, ngân hàng cũng chứng kiến mức lãi giảm mạnh. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I đạt 2.106 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ do Sacombank tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro lên 2.024 tỷ đồng.

Phân tích chất lượng nợ cho vay của Sacombank. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Năm nay, Sacombank đặt kế hoạch kinh doanh khá thận trọng với 8.100 tỷ lợi nhuận trước thuế. Theo ngân hàng, việc này bắt nguồn từ định hướng trong thời gian tới khi muốn gia tăng mức độ dự phòng nhằm chủ động xử lý nợ xấu.

“Thay vì chúng ta chạy theo con số tăng trưởng nóng trong ngắn hạn, thì Sacombank lựa chọn phương án tối ưu là ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro, nâng cao tỷ lệ bao phủ nợ xấu, tạo một nền tảng tài chính vững chắc hơn trước những biến động khó lường và bất ổn của thị trường. Chúng tôi nghĩ rằng là việc này thì không chỉ giúp tối ưu hóa tài sản mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững và tăng khả năng chống chịu rủi ro trong dài hạn của Sacombank”, lãnh đạo Sacombank chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên.