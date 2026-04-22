Tổng thống Putin nói Nga biết rõ chiến tranh Ukraine sẽ kết thúc ra sao

Ông Putin cho rằng các đối thủ của Nga đang tìm cách “định hình” chiến thắng của nước này trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga đưa ra nhận định trên khi phản hồi phát biểu của ông Evgeny Chintsov, Chủ tịch cơ quan lập pháp thành phố Nizhny Novgorod, trong một cuộc gặp với đại diện các chính quyền địa phương. Ông Chintsov cho rằng “không ai, kể cả đối phương” nghi ngờ rằng cuộc xung đột sẽ kết thúc bằng chiến thắng của Nga.

Ông Putin đồng tình với nhận định này, nhưng dường như cũng cảnh báo không nên đưa ra những tuyên bố quá mạnh mẽ khi mọi việc chưa ngã ngũ.

“Đúng vậy, họ chỉ đang nghĩ cách định hình tất cả; chúng ta sẽ chờ xem. Tuy nhiên, hành động quân sự luôn là một việc rất phức tạp và nguy hiểm. Chúng tôi biết mọi thứ sẽ kết thúc như thế nào, nhưng sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về điều đó. Chúng tôi đơn giản sẽ nỗ lực đạt được các mục tiêu đã đề ra,” ông nói.

Ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Moscow đã nêu rõ các mục tiêu mà họ muốn đạt được thông qua chiến dịch tại Ukraine và cho biết những mục tiêu này không thay đổi. Chúng bao gồm “phi quân sự hóa” và “phi phát xít hóa” Ukraine, bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga, cũng như đảm bảo Ukraine giữ trạng thái trung lập.

Ngoài ra, các mục tiêu được bổ sung sau này còn bao gồm việc công nhận các khu vực trước đây thuộc Ukraine đã tổ chức trưng cầu dân ý và tuyên bố sáp nhập vào Nga.

Moscow nhiều lần phát tín hiệu sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao nếu các yêu cầu của họ được đáp ứng, đồng thời khẳng định sẽ đạt được các mục tiêu bằng vũ lực nếu các nỗ lực đàm phán thất bại.

Vấn đề lãnh thổ dường như đã trở thành trở ngại chính trong các cuộc đàm phán, khi Kiev nhiều lần từ chối rút lực lượng khỏi những khu vực ở Donbass mà họ vẫn đang kiểm soát.

