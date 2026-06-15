FIFA bị chỉ trích, đối mặt nguy cơ bồi thường sau vụ trọng tài bị hủy visa Mỹ

Vụ việc trọng tài Omar Artan bị Mỹ từ chối visa làm dấy lên tranh cãi về quy trình tổ chức và quyền lợi của các trọng tài tại World Cup 2026.

Đối với người hâm mộ bóng đá toàn cầu, World Cup không chỉ là sân khấu đỉnh cao của các đội tuyển quốc gia mà còn là tâm điểm của vô số câu chuyện bên lề. Trước thềm World Cup 2026, một vụ việc liên quan đến công tác tổ chức và cấp thị thực đã gây chấn động làng túc cầu thế giới, khi trọng tài hàng đầu người Somalia Omar Artan bị Mỹ từ chối cấp visa nhập cảnh.

FIFA chịu sức ép lớn

Việc đảm bảo tất cả những người tham gia giải đấu có thể đến nước chủ nhà là một phần quan trọng trong công tác tổ chức World Cup. Tuy nhiên, ông Omar Artan – một trong những trọng tài được đánh giá cao của châu Phi – lại bất ngờ bị Mỹ từ chối cấp thị thực với lý do liên quan đến các cáo buộc về khủng bố.

Thông tin này lập tức gây tranh cãi trong giới bóng đá quốc tế. Là một trọng tài được FIFA lựa chọn cho World Cup, ông Omar Artan từng được kỳ vọng sẽ điều hành các trận đấu ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Việc không thể nhập cảnh đồng nghĩa ông bị loại hoàn toàn khỏi mọi nhiệm vụ tại giải đấu năm nay.

Không chỉ là cú sốc đối với cá nhân vị trọng tài, sự việc còn làm dấy lên những nghi vấn về quy trình kiểm tra an ninh của nước chủ nhà cũng như khả năng phối hợp, bảo vệ quyền lợi của FIFA đối với các quan chức được tổ chức này bổ nhiệm.

Nhiều chuyên gia nhận định Omar Artan đã dành nhiều năm chuẩn bị cho cơ hội nghề nghiệp lớn nhất trong sự nghiệp, nhưng cuối cùng lại bị gạt khỏi World Cup vì những yếu tố ngoài chuyên môn. Theo họ, đây là trường hợp hiếm gặp trong lịch sử bóng đá thế giới.

Việc trọng tài Omar Artan bị Mỹ từ chối cấp visa đang gây nên nhiều tranh cãi. Ảnh: Chiguacup.

Yêu cầu FIFA bồi thường

Trước làn sóng tranh cãi ngày càng gia tăng, nhiều nhân vật có tiếng nói trong giới bóng đá đã lên tiếng bảo vệ Omar Artan.

Ông Keith Hackett, cựu Giám đốc tổ chức trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL), cho rằng FIFA đã không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ những trọng tài do mình chỉ định làm nhiệm vụ tại World Cup.

Theo ông Hackett, khi FIFA lựa chọn Omar Artan tham gia điều hành giải đấu, tổ chức này có nghĩa vụ bảo đảm các quyền lợi cơ bản của ông. Trước quyết định cấm nhập cảnh từ phía Mỹ, FIFA không thể chỉ đưa ra những tuyên bố mang tính hình thức mà cần phải có hành động cụ thể.

Vị cựu quan chức trọng tài này nhấn mạnh rằng Omar Artan đã mất cơ hội làm việc và nguồn thu nhập đáng kể do quyết định của nước chủ nhà, vì vậy FIFA cần xem xét phương án bồi thường tài chính cho ông.

Lo ngại về quyền lợi của giới trọng tài

Đằng sau những lời kêu gọi bồi thường là nỗi lo lớn hơn trong cộng đồng trọng tài quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng nếu ngay cả một trọng tài cấp World Cup cũng không nhận được sự bảo vệ đầy đủ từ cơ quan quản lý bóng đá cao nhất thế giới, điều đó có thể tạo ra tâm lý bất an cho những người làm công tác điều hành trận đấu trong tương lai.

Mặc dù ông Gianni Infantino, Chủ tịch FIFA đã cố gắng xoa dịu dư luận, tranh cãi xoay quanh vụ Mỹ từ chối cấp visa đối với Omar Artan vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Vụ việc không chỉ phản ánh những thách thức trong công tác tổ chức một kỳ World Cup trải dài trên nhiều quốc gia, mà còn cho thấy sự phức tạp của các vấn đề chính trị, an ninh và quyền lợi nghề nghiệp trong thể thao quốc tế. Nhiều người đang chờ xem FIFA sẽ đưa ra giải pháp nào để xử lý cuộc khủng hoảng này cũng như bảo vệ tính công bằng và tính toàn cầu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo Chiguacup