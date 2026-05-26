Phải đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm 2026

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định mục tiêu hoàn thành dự án sân bay Long Thành, đưa vào khai thác thương mại trong năm 2026 là không thay đổi, bắt buộc phải thực hiện.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc kiểm tra tiến độ thi công các dự án cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và công tác vận hành, khai thác nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó thủ tướng nhấn mạnh đây là dự án quan trọng quốc gia, có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan quán triệt định hướng phát triển “kinh tế sân bay” với mục tiêu đầu tư xây dựng sân bay Long Thành đáp ứng tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp”, trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực, quốc tế cùng hệ sinh thái dịch vụ hàng không, phi hàng không hiện đại, đồng bộ.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: VGP.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là không thay đổi, bắt buộc phải thực hiện.

Qua báo cáo và thị sát thực tế trên công trường dự án, Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan rà soát, tập trung chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Để dự án hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác hiệu quả, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu toàn bộ các hạng mục từ hệ thống giao thông kết nối, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, các công trình kỹ thuật, đài kiểm soát không lưu đến trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước phải hoàn thành đồng bộ.

Theo ông, chỉ cần một hạng mục chưa hoàn thành cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận hành chung của dự án. Do đó, Phó thủ tướng chỉ đạo đôn đốc các nhà thầu thi công huy động tối đa nguồn lực, trang thiết bị, bảo đảm phải hoàn thành, đưa dự án vào khai thác đồng bộ trong năm 2026.

Phó thủ tướng lưu ý quá trình triển khai lắp đặt các thiết bị phục vụ khai thác dự án phải được kiểm tra, kiểm soát chất lượng, vận hành chạy thử theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tình trạng phát sinh sự cố ngay sau khi đưa công trình vào khai thác.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3 và các nhiệm vụ khác có liên quan; hằng tuần có báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Xây dựng và lãnh đạo Chính phủ để theo dõi, kịp thời chỉ đạo.

Phó thủ tướng yêu cầu chính quyền TP.HCM và Đồng Nai kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Với dự án đường bộ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2026 (riêng cầu Long Thành hoàn thành trong quý I/2027) để đồng bộ với sân bay Long Thành.

Phó thủ tướng Thường trực đánh giá cao các đơn vị đã nỗ lực ngày đêm triển khai dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Lãnh đạo Chính phủ giao Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) là chủ đầu tư dự án, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng và các nhiệm vụ khác có liên quan; chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ, an toàn tuyệt đối cho cả công trình và người thi công, đặc biệt tại công trình cầu Long Thành.

UBND TP.HCM và Đồng Nai đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho Dự án trước ngày 20/6, theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ.

Liên quan công tác vận hành, khai thác nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu ACV khắc phục triệt để các vấn đề kỹ thuật đã được phát hiện, đồng thời rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, không để phát sinh lỗi kỹ thuật mới, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công tác khai thác, vận hành thông suốt.