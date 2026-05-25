Hôm nay, cả nước trải qua một ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ có nơi hơn 40 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5; khu vực Trung Bộ đến khoảng ngày 28/5.

Từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Tại Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Cả nước nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 40 độ C. Ảnh: L.B.

Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nhiệt độ dự báo nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 25-5:

TP Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, cao nhất 37-39 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-28 độ C, cao nhất 34-38 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, cao nhất 35-39 độ C.

Thanh Hóa đến Huế ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, cao nhất 37-40 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 37-40 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 31-35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 34-36 độ C.