Bộ Tài chính được giao gỡ khó cho ACV, thúc tiến độ sân bay Long Thành

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm ACV hoạt động bình thường, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành.

Ngày 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì họp phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo.

Định hướng công việc thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh các yêu cầu chung trong triển khai các dự án, đặc biệt là nguyên tắc phát triển hạ tầng chiến lược trên tinh thần 5 hóa: Xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa nguồn lực và hiệu quả các dự án, hạch toán hiệu quả theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Trong triển khai các dự án đầu tư, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm nhanh chóng, tuân thủ đúng, đủ quy trình, thủ tục, quy định pháp luật và tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tham nhũng, thất thoát, lãng phí tài sản công.

Các chủ đầu tư chủ động chỉ đạo rà soát, kiểm tra đơn giá, định mức, tổng mức đầu tư, quy trình, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, bảo đảm đúng quy định để phòng ngừa sai sót, không để xảy ra sai phạm, tham nhũng; ai làm tốt thì phải động viên, khen thưởng, ưu tiên, ai làm không tốt, vi phạm thì phải xử lý.

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội và Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình để sớm triển khai thi công, phấn đấu khởi công trong tháng 3, hoàn thành đưa vào khai thác phục vụ APEC 2027.

Cao Bằng, Phú Thọ chủ động phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, sớm phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Km0-Km 19), Bắc Kạn - Cao Bằng.

TP.HCM, Phú Thọ, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Vinh - Thanh Thủy, dự án thành phần 2 Quy Nhơn - Pleiku, Đường vành đai 4 TP.HCM, Hòa Lạc - Hòa Bình để khởi công dịp 19/5.

TP.HCM khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 1 TP.HCM - Mộc Bài, hoàn thành trong tháng 4/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Về giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu nơi có dự án giao thông trọng điểm đi qua tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thực hiện dự án.

"Nguyên tắc giải phóng mặt bằng là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm dứt điểm và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân" Thủ tướng nói.

Về triển khai thi công, Thủ tướng chỉ đạo huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành các dự án: Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TPHCM, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng… trong tháng 4.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, bổ sung các nút giao, điểm kết nối với tuyến cao tốc mới được đầu tư (nếu cần) để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án; chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, trong đó lưu ý phải gắn quy hoạch không gian phát triển mới dọc các tuyến cao tốc, từ đó tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất kinh doanh, phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp để tận dụng tối đa lợi ích dự án mang lại.

Giao nhiệm vụ cho bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh xây dựng phương án đầu tư hoàn thiện một số tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/3.

Bộ Tài chính được giao chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) và cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của ACV; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Bộ Công an phát huy những kết quả, kinh nghiệm để tiếp tục làm tốt việc triển khai sân bay Gia Bình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách để xử lý các vấn đề liên quan lĩnh vực văn hóa trong phạm vi thực hiện dự án đường nối sân bay Gia Bình.

Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các dự án cao tốc Cà Mau - Cái Nước, Cái Nước - Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai bám sát tiến độ đề ra.