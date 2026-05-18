VCCA họp bất thường sau khi Phó chủ tịch Nguyễn Hải Bình bị khởi tố

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, trong đó có vụ án liên quan Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco (BH Media) và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc BH Media, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA) đã lên tiếng về tư cách thành viên của ông Bình tại Hiệp hội.

Theo VCCA, vụ việc liên quan ông Nguyễn Hải Bình không phát sinh từ hoạt động, chương trình hay nhiệm vụ do Hiệp hội tổ chức, chủ trì hoặc ủy quyền thực hiện. Hiệp hội khẳng định không tham gia, chỉ đạo, hướng dẫn hay liên quan đến hoạt động kinh doanh, khai thác nội dung của BH Media hoặc cá nhân ông Nguyễn Hải Bình.

Hiệp hội cho biết ngày 10/5, ông Nguyễn Hải Bình được Ban Chấp hành nhiệm kỳ II (2026-2031) bầu giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách và Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội theo đúng Điều lệ và quy định pháp luật. Tuy nhiên, đây là chức danh xã hội - nghề nghiệp, không làm phát sinh quan hệ đại diện cho Hiệp hội trong các hoạt động riêng của BH Media hay cá nhân ông Bình.

VCCA họp bất thường sau khi ông Nguyễn Hải Bình bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an.

Đại diện Hiệp hội cũng nhấn mạnh vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Hiệp hội không đưa ra bất kỳ nhận định nào về trách nhiệm pháp lý của cá nhân liên quan khi chưa có bản án hoặc quyết định có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Hiệp hội đã tổ chức họp bất thường để xem xét tư cách tham gia hoạt động Hiệp hội của ông Nguyễn Hải Bình, đồng thời bàn các giải pháp nhằm bảo đảm uy tín và hoạt động bình thường của tổ chức.

Trên cơ sở Điều lệ Hiệp hội và các quy định pháp luật liên quan, Ban Thường vụ đã thống nhất chủ trương đưa ông Nguyễn Hải Bình ra khỏi các chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội; đồng thời báo cáo vụ việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét theo quy định.

Hiệp hội khẳng định tiếp tục kiên định mục tiêu thúc đẩy sáng tạo, bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan, hướng tới xây dựng môi trường thực thi quyền minh bạch, đúng pháp luật và hài hòa lợi ích giữa tác giả, chủ sở hữu quyền, doanh nghiệp, nền tảng và công chúng.