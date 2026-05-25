Trước khi bị khởi tố, Tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng có thù lao cao nhất ban lãnh đạo

Trước khi bị khởi tố, ông Dương Sơn Bá, Tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng, có hơn 30 năm làm việc trong ngành, trong đó 24 năm gắn bó với doanh nghiệp này và là lãnh đạo có thù lao cao nhất.

Ông Dương Sơn Bá - Tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng vừa bị Cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: HND.

Ông Dương Sơn Bá - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND) - bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Hành trình công tác của ông trải dài hơn ba thập kỷ, đi lên từ vị trí kỹ sư kỹ thuật trước khi đảm nhiệm vai trò điều hành tại Nhiệt điện Hải Phòng.

Theo sơ yếu lý lịch được công bố, ông Dương Sơn Bá sinh năm 1968, quê quán Nghệ An. Ông có trình độ chuyên môn là Kỹ sư Nhiệt điện, Đại học Bách khoa Hà Nội, hệ chính quy; Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp tháng 6/2012.

Ông Bá bắt đầu sự nghiệp từ tháng 4/1994 tại Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc với vai trò là Kỹ sư Nhà máy điện.

Đến tháng 10/1998, ông chuyển sang Ban Quản lý dự án Phả Lại 2, đảm nhiệm vị trí Kỹ sư Phòng Kỹ thuật. Giai đoạn làm việc tại dự án Phả Lại 2 kéo dài đến tháng 4/2000, giúp ông tích lũy thêm kinh nghiệm trong công tác quản lý kỹ thuật và triển khai dự án điện quy mô lớn.

Từ tháng 5/2000 đến tháng 10/2001, ông tiếp tục làm kỹ sư Phòng Kỹ thuật tại Ban Chuẩn bị sản xuất Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2.

Sau đó, từ tháng 11/2001 đến tháng 10/2002, ông giữ vai trò kỹ thuật viên Phòng Kỹ thuật tại Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại.

Bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của ông Dương Sơn Bá đến vào tháng 11/2002, khi ông gia nhập Công ty Nhiệt điện Hải Phòng với vai trò kỹ sư Phòng Kỹ thuật. Đây cũng là doanh nghiệp mà ông gắn bó lâu dài và từng bước thăng tiến qua nhiều vị trí quản lý quan trọng.

Sau gần 4 năm làm kỹ sư, đến tháng 9/2006, ông được bổ nhiệm làm Phó phòng Kỹ thuật. Từ tháng 5/2009 đến tháng 9/2009, ông phụ trách điều hành Phòng Kỹ thuật trước khi chính thức trở thành Trưởng phòng Kỹ thuật vào tháng 10/2009.

Từ tháng 11/2013 đến tháng 3/2021, ông Dương Sơn Bá được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc CTCP Nhiệt điện Hải Phòng.

Sau gần 8 năm giữ vị trí này, ông Dương Sơn Bá tiếp tục được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc từ tháng 4/2021 đến tháng 6/2021.

Đến tháng 7/2021, nhân vật này chính thức đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc CTCP Nhiệt điện Hải Phòng.

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2025.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, ông Dương Sơn Bá nắm giữ 6.707 cổ phiếu HND của Nhiệt điện Hải Phòng. Tạm tính với thị giá của HND chốt phiên sáng 25/5 ở mức 10.400 đồng/cp, ước tính giá trị của số cổ phiếu mà Tổng Giám đốc nắm giữ vào khoảng 70 triệu đồng.

Năm 2025, báo cáo kiểm toán cho thấy Tổng Giám đốc Dương Sơn Bá nhận về mức thù lao 655 triệu đồng/năm, cao nhất trong ban điều hành và cao hơn cả Chủ tịch HĐQT Tạ Công Hoan (637 triệu đồng).