Công an TP.HCM phá chuyên án ma túy lớn, xử lý 140 đối tượng

Từ thông tin về một người nghiện ma túy, Công an TPHCM mở rộng điều tra, bắt giữ tổng cộng 140 đối tượng.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây ma túy, bắt giữ, xử lý 140 đối tượng.

Trong quý II, qua công tác rà soát, nắm tình hình, PC04 phát hiện nổi lên một đối tượng nghiện và mua bán trái phép ma túy nhỏ lẻ, hoạt động tại khu vực các phường Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú tên là Đặng Phan Thanh Tùng. Từ đó, Công an TP.HCM xác định thêm nhiều mắt xích, đối tượng nghi vấn, nên báo cáo Giám đốc Công an TP.HCM, chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: CAND.

Ngày 15/4, lần theo dấu vết, Đội 3, PC04, đã tóm gọn Phan Thanh Tùng trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ. Từ đầu mối trên, PC04 đã bắt gọn 3 đối tượng cung cấp ma túy cho Tùng, xác định và xử lý 12 phân nhánh mua ma túy từ Tùng để tổ chức sử dụng trái phép và bán cho các đối tượng nghiện.

Cảnh sát bắt giữ hơn 100 người trong đường dây ma túy. Ảnh: Công an TP.HCM.

Trong quá trình điều tra, PC04 phát hiện các đối tượng hoạt động lưu động, phức tạp và liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Từ một thông tin đầu mối mua bán lớn, Công an TP.HCM đã bố trí lực lượng, đón lõng và bắt quả tang một đối tượng đang trên đường vận chuyển hơn 5kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào TP.HCM để tiêu thụ.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 đối tượng. Trong đó, nhà chức trách khởi tố 105 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng, thu giữ hơn 9kg ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô, nhiều xe mô tô, cùng hơn 70 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan hoạt động phạm tội.

Ngoài ra, nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng bị phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.

​

​

​