Đà Nẵng có tân Chánh Thanh tra thành phố

Chiều 22/5, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND TP, Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ.

Theo các quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy phân công, điều động ông Tô Văn Hùng, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng đến nhận công tác tại UBND thành phố và bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra thành phố.

Ông Hùng, sinh năm 1976, quê quán TP Huế; trình độ chuyên môn Đại học Kiến trúc, tiến sĩ quy hoạch vùng và đô thị, từng làm giảng viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Trước khi giữ chức Chánh Thanh tra TP, ông Hùng từng giữ vị trí Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cũ, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng cũ.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đánh giá việc phân công ông Hùng giữ chức Chánh Thanh tra TP vừa phù hợp với năng lực, kinh nghiệm công tác, vừa bảo đảm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí chức danh chánh thanh tra cấp tỉnh không phải người địa phương.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng phân công, điều động, chỉ định ông Phạm Trường Sơn, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố đến nhận công tác tại Đảng ủy UBND thành phố, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động ông Nguyễn Văn Lượm, Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2026-2031 đến nhận công tác tại Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Xuân Tiến, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Thăng Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch nhiệm kỳ 2025-2030.

Chuẩn y bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trà Tập) giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng ngày, Thường trực HĐND thành phố điều động, bổ nhiệm ông Hà Đức Tiến (Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031) giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố trong thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày 22/5/2026.

