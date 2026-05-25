Sinh viên y lao lên thác nước, ép tim cứu bé trai đuối nước

Giữa dòng thác ở Thái Nguyên, Nguyễn Xuân Linh, sinh viên năm 5 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, đã kịp thời ép tim, cứu sống một bé trai bị đuối nước trong tình trạng ngừng tuần hoàn.

Lần đầu ép tim ngoài viện

Những đứa trẻ chơi đùa ở thác nước mà không có áo phao trước khi sự cố xảy ra. Ảnh: Xuân Linh

Sáng 23/5, ngày cuối tuần, Nguyễn Xuân Linh (lớp YK54N lớp 12, khoá K54, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên) cùng một người bạn tới thác 7 tầng ở Thần Sa, một xã vùng cao cách thành phố Thái Nguyên gần 50km, du lịch.

Sau đợt mưa lớn, đá núi trơn trượt, nước đổ mạnh, con thác hoang sơ mang vẻ đẹp hùng vĩ, nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm.

Như mọi lần, Linh và bạn đều mang áo phao và phao bơi. Lên đến tầng nước thứ ba, Linh gặp một nhóm 3–4 đứa trẻ khoảng hơn 10 tuổi đang nô đùa, nhảy xuống nước mà không có áo phao.

"Lúc đó mọi thứ vẫn rất bình thường. Nhưng chỉ vài phút sau, khi đang quay video cho bạn, em bất ngờ thấy phía trên nhốn nháo", Linh kể lại với VietTimes.

Tiếng nước đổ quá lớn khiến cậu không nghe rõ có chuyện gì, nhưng linh cảm có điều chẳng lành, Linh lập tức lao lên phía trên, bám vào vách đá trơn trượt giữa dòng thác để đến chỗ có tiếng ồn ào.

Linh nhớ lại: Tới nơi thì em thấy 2 người phụ nữ đã kéo được em bé lên bờ. Nhưng lúc đó người bé đã tím tái, dấu hiệu nạn nhân đã ngừng tuần hoàn.

Nam sinh lập tức yêu cầu mọi người đặt bé nằm ở vị trí bằng phẳng nhất trên bờ đá, rồi bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời, hướng dẫn người thân cháu lau đờm dãi, nghiêng đầu để nước thoát ra ngoài.

“Trong trường và ở viện, em đã được học và thực hành nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên em ép tim ngoài viện trong hoàn cảnh như vậy”, Linh nói.

Không có thiết bị y tế, không có nhân viên cấp cứu hỗ trợ, giữa tầng thác heo hút của rừng núi, chỉ có tiếng khóc của người thân cháu bé và thác nước đổ dữ dội, chàng sinh viên năm cuối cố giữ bình tĩnh.

Khoảng ba phút sau, Linh nhận ra đồng tử vốn giãn đã bắt đầu co lại. Cậu lập tức nhờ người bên cạnh tiếp tục ép tim để kiểm tra mạch và khi thấy mạch cháu bé đã đập lại, cậu thở phào như trút được gánh nặng.

Sau đó, bé trai được đưa lên chòi gần nhất, lau khô người, đặt nằm nghiêng để tiếp tục theo dõi trước khi chuyển tới bệnh viện.

Câu chuyện Linh khiến nhiều người xúc động vì ở nơi thác nước hoang sơ ấy, giữa phút hỗn loạn nhất, vẫn có một người trẻ dám lao lên vách đá trơn trượt để giành giật sự sống cho người khác, bằng sự bình tĩnh và cả dũng cảm của một sinh viên y khoa mới năm thứ 5. Không có phòng cấp cứu, không có thiết bị y tế, chỉ có bản lĩnh, kiến thức và lòng nhân ái.

Tôi hỏi "em nghĩ gì lúc cứu cháu bé không?" Linh trả lời rất thật: Em chỉ sợ bé không tỉnh lại, sợ tiếng khóc của mẹ cháu...

Nam sinh không nhận mình là người hùng, mà qua câu chuyện, cậu chỉ muốn nhắn gửi mọi người cảnh báo giản dị: Mùa hè đến rồi, nếu đi chơi sông suối, mọi người hãy nhớ mang áo phao hay phao bơi và nhất là, cần chuẩn bị kiến thức sơ cứu đuối những cơ bản. Có những lúc chỉ vài phút thôi nhưng có thể quyết định một tính mạng.

Bởi chính kỹ năng sơ cứu cơ bản ấy mà nam sinh Nguyễn Văn Linh đã giúp giữ lại sự sống cho một đứa trẻ.

Một sinh viên chưa chính thức trở thành bác sĩ, nhưng đã hành động như một người thầy thuốc thực thụ, quả rất đáng khen ngợi.

Sinh viên giỏi 5 tốt

Không chỉ là một bác sĩ tương lai có tâm, Linh còn là một sinh viên giỏi. Năm học 2024-2025, Linh được giấy Chứng nhận sinh viên 5 tốt cấp trường, Giấy khen sinh viên giỏi và còn là chủ nhiệm một đề tài nghiên cứu khoa học đăng tạp chí Nghiên cứu Y học.

Linh cho biết em dự định thi Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Hồi sức cấp cứu. Giữa thác nước hoang sơ ở Thần Sa, Linh đã có một ‘ca trực’ đặc biệt đầu tiên của đời mình – nơi vài phút ép tim quyết định sự sống còn của một đứa trẻ

Trao đổi với tôi về vụ việc cháu bé được cứu sống giữa rừng, TS Phan Văn Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương không chỉ khen ngợi cậu sinh viên, mà còn gửi một thông điệp tới mọi người: Khi sơ cứu đuối nước, tuyệt đối dốc ngược đầu chạy, không vác chạy mà cần ép tim thổi ngạt ngay nếu thấy nạn nhân bất tỉnh, tím tái, không còn thở, không còn mạch nữa.

