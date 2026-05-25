Thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

Quỳnh An
Sáng 25/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Phạm Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình, tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Chánh Văn phòng Thành ủy, cán bộ công an biệt phái (nguyên Phó giám đốc Công an thành phố) thôi giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy, được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội công bố quyết định phân công ông Nguyễn Việt Hà thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm nhiệm kỳ 2025-2030 để giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Ông Lê Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm.

Ông Lê Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà, được điều động để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Cũng theo quyết định được công bố tại hội nghị, bà Đỗ Thị Lan Hương, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh Quang Thái.

Ông Nguyễn Trúc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm.

Ông Nguyễn Đình Trường, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Huy, Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên, được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên.

Ông Nguyễn Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín, được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.

Cung cấp, chia sẻ thông tin sai bị phạt cực nặng từ 1/7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 174/2026 quy định xử phạt nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội. Cá nhân, tổ chức có thể bị phạt tới hàng chục triệu đồng nếu cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.