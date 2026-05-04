Thủ tướng: Xử lý nghiêm sai phạm, không để sân bay Long Thành chậm tiến độ

Sân bay Long Thành có nguy cơ chậm tiến độ

Sáng 4/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác thương mại trong năm 2026.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng diện tích khoảng 5.000 ha, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 109.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 4,6 tỷ USD).

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay tổng sản lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 76%. Nhiều hạng mục đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành, có thể đưa vào vận hành như trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, đài kiểm soát không lưu, đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn, sân đỗ tàu bay, hệ thống cung cấp nhiên liệu và các tuyến giao thông kết nối.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 174/2024 của Quốc hội, giai đoạn 1 của dự án phải hoàn thành trong năm 2026. Dù vậy, tiến độ hiện nay đang đối mặt nhiều rủi ro do phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là các sai phạm của một số tổ chức, cá nhân, trong quá trình tổ chức thực hiện, ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thi công (hầu như đang bị ngừng trệ), nguy cơ cao không hoàn thành dự án đúng tiến độ, do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chủ đầu tư, nhà thầu trên công trường bị gián đoạn, vướng mắc trong công tác thanh toán, thiếu hụt nhân lực, thiếu nguyên, nhiên vật liệu và giá cả biến động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, song đồng thời phải có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để chậm trễ, đình trệ, gián đoạn việc triển khai dự án.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 24 về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; theo đó, việc tháo gỡ khó khăn cho dự án phải được thực hiện đồng thời với quá trình xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm, bảo đảm không hợp thức hóa sai phạm, không phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, với khối lượng thực hiện đã đạt khoảng 76%, tương đương gần 70.000 tỷ đồng, nếu để dự án đình trệ sẽ gây lãng phí rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả đầu tư, niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng khẳng định mục tiêu hoàn thành, đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tuyệt đối không để xảy ra chậm trễ, lãng phí, thất thoát.

Kiện toàn lãnh đạo ACV, gỡ vướng thanh toán cho nhà thầu

Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm hai vấn đề cấp bách gồm kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV nhằm nâng cao hiệu lực điều hành; đồng thời tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo C03 đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đồng thời không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các gói thầu.

Bộ Tài chính được giao chỉ đạo tổ công tác tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán, hoàn tất chủ trương về nhân sự của ACV trước ngày 7/5 để doanh nghiệp khẩn trương kiện toàn bộ máy điều hành.

Bộ Xây dựng phối hợp với tỉnh Đồng Nai tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu, giá nguyên liệu, đồng thời chủ động kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục đủ điều kiện, bảo đảm không làm gián đoạn tiến độ.

ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3 và các nhiệm vụ khác có liên quan; khẩn trương rà soát hồ sơ nghiệm thu, thanh toán cho các nhà thầu, đồng thời tăng cường nhân lực, bổ sung nguồn lực thi công để bảo đảm tiến độ chung; đề nghị TP.HCM, Đồng Nai hỗ trợ về nguồn nhân lực nếu cần thiết.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.

Đặc biệt, các khó khăn, vướng mắc hiện nay đều thuộc thẩm quyền của nhà đầu tư, do đó ACV phải chủ động phối hợp với các bộ ngành, địa phương và nhà thầu để có phương án xử lý phù hợp, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Thủ tướng cũng đề nghị Kiểm toán Nhà nước sớm kiểm toán các gói thầu, hạng mục đã thực hiện để hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu kịp thời phát hiện, xử lý sai sót, hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai được giao chủ động bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, vật liệu xây dựng với giá hợp lý; đồng thời đẩy nhanh thủ tục, thi công hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu phục vụ dự án

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc toàn bộ các nhiệm vụ liên quan, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng yêu cầu đã đề ra.